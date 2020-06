Rick and Morty-Genie Dan Harmon arbeitet schon an nächstem Serien-Spektakel

Wenn der Community- und Rick and Morty-Schöpfer eine neue Serie plant, sollten wir ganz genau hinschauen. Was können wir von dem Nerd-Serien-Genie als nächstes erwarten?

Die 4. Staffel Rick and Morty läuft gerade bei Netflix und Sky Ticket* . Wie Uproxx berichtet, arbeitet deren Co-Schöpfer Dan Harmon an einer neuen Animations-Comedy für den US-Sender Fox, der auch die Cartoon-Klassiker Die Simpsons, Family Guy und Bobs Burgers ausstrahlt.

Das Rick and Morty-Monopoly ist ab 17 Jahren empfohlen Zum Deal Deal

Zwei Serien erschuf dieser Dan Harmon. Sowohl Community als auch Rick and Morty konnten einen lebhaften Fankult um sich versammeln, wobei Rick and Morty seinen Vorgänger inzwischen wohl in Sachen Popularität überholte. An der Zeichentrick-Serie trägt auch Justin Roiland als Co-Schöpfer und vor allem als Sprecher der beiden Hauptfiguren großen Anteil.

Was über die neue Serie von Rick and Morty-Schöpfer Dan Harmon bekannt ist

Die neue Serie, noch ohne Titel, verantwortet Dan Harmon wieder allein. Der bewährten Gattung bleibt er allerdings treu: Fox bestellte einen Cartoon, der wahrscheinlich ähnliches Hitpotential mitbringen soll wie Die Simpsons, Family Guy und Bobs Burgers, die allesamt seit mindestens 10 Jahren laufen.

Rick and Morty-Vorschau - Der Trailer zu Staffel 4B

Rick and Morty - Season 4B Trailer (English)

Tatsächlich ist über das Genre oder die grundlegende Idee nichts weiter bekannt. Premiere feiern soll die Serie im Frühling 2022, es ist also noch ausreichend Zeit. Womöglich erhielt das Seriengenie Harmon von dem Network eine Art Carte Blanche, um eine Serie ganz nach seinen Vorstellungen zu entwerfen - mit ähnlichen Freiheiten locken die Streamingdienste, vor allem Netflix, Serienschöpfer- und Schöpferinnen an.

Multiversum und Popkultur: Was wir von der neuen Dan Harmon-Serie erwarten können

Harmons Serien zeichnen sich durch einen wild wirkenden, aber präzise durchgeführten Genre-Mix aus. Community ist in seiner Anlage erstmal eine klassische Sitcom mit festen Figuren, die sich einem eng eingegrenzten Areal bewegen. Innerhalb dieser Gesetze baute Harmon aber reine Action-Episoden in die Staffeln und spielt mit Sci-Fi- und Horror-Ideen.

Schock im Finale: So reagieren die Fans auf Rick and Morty Staffel 4

Den Hang zum Sci-Fi, vor allem zur String-Theorie, und zu Popkultur-Referenzen führte Harmon in Rick and Morty in verfeinerter Form fort. Von diesen distinguiert-nerdigen Konzepten wird sich Harmon auch bei seiner neuen Serie nicht entfernen. Alles ist möglich, wie der Sprung von der Sitcom zum Zeichentrick-Sci-Fi zeigt. Aber gewisse Elemente sind quasi Harmon-inhärent. Uns erwartet ein neues Serienspektakel.

Mehr Wartezeit: Müssen sich Rick and Morty-Fans sorgen machen?

Nicht wirklich. An der Serie ist Dan Harmon als Ausführender Produzent und eben Creator beteiligt, also lediglich in einer verwaltenden, betreuenden und beratenden Funktion. Die Arbeit an den Episoden erledigen andere Autorinnen und Autoren, ins Tagesgeschehen ist Justin Roiland enger eingebunden.

Podcast für Rick and Morty-Fans: Die besten Animationsserien für Erwachsene

South Park oder Family Guy? Rick and Morty oder BoJack Horseman? In dieser Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - dreht sich alles um die besten Animationsserien für Erwachsene.

Jenny, Max und Hendrik sprechen über die Klassiker aus den 90ern mit ordentlich Nostalgie-Potenzial, aber auch die Animations-Highlights aus den letzten Jahren - ausgenommen sind Anime. Diskutiert werden unter anderem Final Space, Love, Death & Robots und Undone.



*Bei diesen Links zu Sky und Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Abos über diese Links unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was erwartet ihr von der neuen Harmon-Serie?