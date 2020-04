Rick and Morty: Staffel 4 muss den besten Bösewicht zurückholen

Die erste Hälfte der vierten Rick and Morty Staffel war gut, die spannende Geschichte um Evil Morty wurde bisher aber nicht weiter fortgeführt. Das muss sich ändern.

Nach vier Staffeln von Rick and Morty scheinen die Macher der Serie um Dan Harmon und Justin Roiland noch lange nicht mit ihrer Kreativität am Ende. Das bewiesen die ersten fünf Folgen von Staffel 4, welche Ende letzten Jahres erschienen sind und beinahe alle super waren.



Die für Fans unerträglich lange Staffelpause wurde leider nur mit einem tollen Kurzfilm versüßt. Jetzt geht es Anfang Mai endlich weiter. Doch vor den neuen Folgen steht fest: Rick and Morty braucht wieder eine episodenübergreifende Handlung - Rick and Morty braucht Evil Morty.

Rick and Morty fehlt in Staffel 4 die Kontinuität

In Staffel 1 lief Rick and Morty noch wie ein klassischer Cartoon à la Die Simpsons. Das heißt: Abgesehen von der Pilotepisode wurden unabhängige Geschichten erzählt, welche in jeder Folge einzeln abgeschlossen wurden.

Eine Ausnahme gab es aber: In Folge 10 treffen wir zum ersten Mal auf Evil Morty. Diesen Namen hat die Rick and Morty-Fangemeinde einhellig für einen bösen Morty aus einer anderen Dimension erwählt, welcher mit einem Roboter-Rick zahllose Mortys einsperrt und quält sowie mehrere Rick-Morde dem uns bekannten Rick anhängt.

Rick and Morty in Deutschland: Die erste Hälfte der 4. Staffel kann man bei Sky Ticket streamen.

© Adult Swim Rick and Morty

In Staffel 2 gab es dann immer wieder übergreifende Geschichten. So müssen sich Rick, Morty und Summer in der ersten Folge mit dem vorherigen Staffelfinale auseinandersetzen. Die Figurenbeziehungen entwickeln sich zudem stetig weiter: Beth und Jerrys Ehe bröckelt, Rick soll von der Zitadelle der Ricks festgenommen werden.

Letztendlich trennen sich Mortys Eltern sogar in Staffel 3. Mit dem Staffelende aber finden wir uns beim Status Quo vom Anfang der Serie wieder - ein Umstand, den die Serie sogar selbst witzig kommentiert. Ab jetzt also nur noch "Staffel 1-Abenteuer" ohne Zusammenhang.



Evil Morty sorgte für die bisher beste Rick and Morty-Folge

Und tatsächlich: Die neuen Folgen stehen inhaltlich komplett für sich. Erste Details zu den letzten fünf Episoden deuten nicht auf Kontinuität hin. Das ist schade. Gerade wegen der Folge Atlantis ist nur einmal im Jahr aus Staffel 3. Darin sind "unsere" Hauptfiguren fast gar nicht zu sehen. Stattdessen sehen wir Ricklantis, eine Stadt, die nur von Rick und Mortys bevölkert wird.

Inmitten dieser irrwitzigen Prämisse entwickelt sich ein spannendes Detektiv-Abenteuer um einen Journalisten-Morty. Dieser wird misstrauisch, als erstmals ein Morty zur Präsidentenwahl antritt. Als die Wahrheit herauskommt, ist es zu spät: Der zum Präsident gewählte Morty ist Evil Morty, der Journalist wird ins Weltall geschossen.

© Adult Swim Rick and Morty

Evil Morty hat in Staffel 1 versucht, den uns bekannten Rick umzubringen. Nun ist er Präsident von tausenden Ricks und Mortys. Daher konnten Fans kaum erwarten, wie diese Handlung weitergeht. In zahllosen Fantheorien wurde jede Minute der Serie umgedreht und nach Hinweisen auf Evil Morty gesucht.

Ohne Evil Morty wäre Staffel 4 eine Enttäuschung

Sollte Staffel 4 aber auch weiterhin ohne den mysteriösen Bösewicht auskommen - es wäre ein Schlag ins Gesicht der Fans. Denn ein echtes Aufeinandertreffen der Hauptfiguren mit Evil Morty gab es noch nicht. Zumal die Wartezeiten zwischen den Staffeln von Rick and Morty - und jetzt sogar in der Mitte der Staffel - deutlich länger als bei den meisten anderen Serien sind.

Rick and Morty: Deutscher Start der neuen Folgen steht fest

Staffel 4 ist bisher weiterhin Unterhaltung auf höchstem Niveau. Gerade Folge 5, in der Rick and Morty sich erstmals mit dem Thema Zeitreisen (und Weltraum-Schlangen) befasst, war unter anderem mit seinen Terminator-Anspielungen fantastisch. Um aber erneut die Höhen der vergangenen Staffeln zu erreichen, braucht Rick and Morty die Fortführung seiner spannendsten Handlung.

Ab 04. Mai 2020 laufen die verbleibenden fünf Folgen. Die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit der ikonischen Augenklappe von Evil Morty bleibt.

