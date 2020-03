Rick and Morty Staffel 4: Ultrabrutale Mini-Folge soll Fans ruhig stellen

Bevor die 4. Staffel weitergeht gibt es einen neuen Kurzfilm mit Rick and Morty. Der verbeugt sich vor blutigen Samurai-Geschichten wie Lone Wolf and Cub.

Der Rest von Rick and Morty Staffel 4 lässt weiter auf sich warten. Dank Adult Swim gibt es jetzt eine Art Mini-Abenteuer von Opi und Enkel und das ist verdammt blutig. Im Kurzfilm Samurai und Shogun metzelt Rick Sanchez mit seinem Katana seine Gegner nieder - oder besser gesagt: alternative Versionen von sich selbst.

Köpfe werden abgeschlagen, Bäuche aufgeschlitzt und Beine um ein paar Zentimeter gekürzt, was dem Genre entsprechend jedes Mal beeindruckende Blutfontänen in die Höhe schießen lässt. Schaut euch den neuen Rick and Morty-Kurzfilm hier im Artikel an.

Rick and Morty Staffel 4: Anime-Studio kreiert Mini-Folge

Samurai & Shogun heißt Rick and Morty-Kurzfilm beim YouTube-Kanal von Adult Swim. Die Geschichte erinnert dabei an das Manga Lone Wolf and Cub und dessen Verfilmungen. Darin ist ein aus der Gnade gefallener Henker mit seinem kleinen Sohn unterwegs und verdingt sich als Attentäter. In der Anime-Variante von Dan Harmons und Justin Roilands Serie übernimmt Rick bzw. Rick WTM-72 die Rolle des einsamen Wolfs und karrt Morty durch die Gegend. Der sich natürlich auch aufs Blutigste zu wehren weiß...

Der Rick and Morty-Kurzfilm Samurai & Shogun:

Die neue Mini-Episode von Rick and Morty wurde von dem japanischen Animationsstudio Deen (Jin-Roh) produziert. Regie und Drehbuch übernahm Kaichi Sato. Bei den Sprechern handelt es sich um Yohei Tadano und Keisuke Chiba, die Rick and Morty in der japanischen Synchro der Serie ihre Stimmen leihen.

Interessierst du dich für ein Abo bei Disney+ ? Dann klicke auf den Link, informiere dich und schließe ein Abo ab: Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Affiliate-Link unterstützt du Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung.

Mittendrin gibt es zudem eine Referenz an den Song Goodbye Moonmen aus der 2. Folge der 2. Staffel (Mortynight Run):

Wann gibt es neue Folgen von Rick and Morty?

Zuletzt machte die Serie vor allem durch das Fehlen von neuen Folgen auf sich aufmerksam. Ein Super Bowl-Werbespot und mehrere Rick and Morty-Teaser konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch keinen Starttermin für die Rückkehr gibt. Entsprechend verzweifelt waren dann auch die Fan-Stimmen, als letzte Woche der Teaser-Trailer für Solar Opposites veröffentlicht wurde, der neuen Serie von Ko-Schöpfer Justin Roiland.

Die 4. Staffel von Rick and Morty soll 10 Episoden umfassen. Bisher wurden 5 davon gezeigt. Die letzte, Rattlestar Ricklactica, lief am 15. Dezember in den USA. In Deutschland sind die dreieinhalb Staffeln der Serie bei Sky Ticket für Abonnenten bereit.

Podcast zu Disney+: Lohnt sich der Streaming-Dienst?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir den neuen Streaming-Dienst Disney+ für euch:

Wie viel kostet Disney+? Kann ich den Account teilen? Welche Filme und Serien lohnen sich abseits der großen Star Wars- und Marvel-Inseln und was gucken wir selbst als erstes? Andrea, Jenny und Hendrik beantworten alle eure Fragen.

Seid ihr bei Rick and Morty auf dem neusten Stand?