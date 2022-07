Neu bei Disney+: Eine der besten Comedy-Serien seit Brooklyn Nine-Nine

Fans von Brooklyn Nine-Nine aufgepasst: Auf Disney+ könnt ihr jetzt eine der besten Comedy-Serie, der letzten Jahre entdecken. Der Überraschungs-Hit Abbott Elementary ist endlich gestartet.

Während das Finale der Kult-Serie Brooklyn Nine-Nine hierzulande noch auf sich warten lässt, hat eine neue Serie in den USA bereits das Erbe der beliebten Workplace-Mockumentary angetreten.

Abbott Elementary ist nicht nur eine der größten Comedy-Überraschungen des Jahres, sondern auch der Beweis, dass das US-Network-Fernsehen doch noch Highlights hervorbringen kann.

In Deutschland ist Abbott Elementary jetzt direkt bei Disney+ gestartet. Alle 13 Episoden stehen dort zum Abruf (und Abfeiern) bereit. Wenn ihr Fans von Workplace-Sitcoms wie Brooklyn Nine Nine, Parks and Recreation, Superstore oder auch The Office seid, gehört diese Serie definitiv auf eure Merkliste.

Das ist der Comedy-Serien-Hit Abbott Elementary bei Disney+

Abbott Elementary ist eine Mockumentary, bei der eine Kamera-Crew den Erlebnissen verschiedener Lehrkräfte an der Willard R. Abbott Grundschule in Philadelphia folgt, an der hauptsächlich People of Color arbeiten. Die Lehrenden hier arbeiten unter erschwerten Bedingungen, haben kaum finanzielle Mittel und müssen sich tagein, tagaus um zahlreiche Kinder aus sozial schwächeren Gegenden kümmern. Die meisten neuen Lehrkräfte halten es hier kaum mehr als ein Jahr aus.

Schaut euch hier den Trailer zur neuen Comedy-Serie Abbott Elementary an:

Zur Besetzung bzw. zum Kollegium von Abbott Elementary gehören der neue Vertretungslehrer Gregory (Tyler James Williams aus The Walking Dead), der eigentlich überqualifiziert ist und lieber den Posten des Schulleiters inne haben würde und dem die selbstverliebte Schulleiterin Ava Coleman (Janelle James) ständig schöne Augen macht. Die hat ihren Job übrigens nur durch Erpressung erhalten und liebt es ihre Untergebenen zu triezen.



Eine weitere Hauptfigur ist Janine (Quinta Brunson, die auch die Serie kreiert hat), eine Zweite-Klasse-Lehrerin, die ihrer Berufung mit großer Leidenschaft, Enthusiasmus und Naivität nachgeht. Ihr Vorbild ist die alteingesessene und erfahrene Kindergarten-Lehrerin Barbara Howard (Sheryl Lee Ralph), die oft von der Unbedarftheit der jungen Lehrerenden genervt ist. Sie ist eine dieser Lehrerinnen, vor der man sofort ein wenig Angst hat, wenn man sie sieht.

Dann hätten wir noch den Geschichtslehrer Jacob (Chris Perfetti), der vor seinen jungen Schüler:innen hip und cool sein will (woran er gnadenlos scheitert) und die Zweite-Klasse- Lehrerin Melissa Schemmenti (Lisa Ann Walter), die dank ihrer italienischen Wurzeln öfter mal ihre fragwürdigen Beziehungen spielen lässt, um an notwendige Materialien für den Unterricht zu kommen – die manchmal vom Lastwagen gefallen sind.

Eine Comedy-Serie wie Abbott Elementary kommt nur alle paar Jahre

Nur selten schaffen es Sitcoms, die Zuschauenden so schnell in ihren Bann zu ziehen. Oft braucht es mindestens eine Staffel, bis Dynamiken, Marotten der Figuren und Insider-Gags etabliert sind und sich die Comedy wirklich entfalten kann. Nicht so bei Abbott Elementary. Hier lernen wir die Eigenschaften der Charaktere und ihre Verhältnisse zueinander auf Anhieb kennen.

Das liegt vor allem an tollen Ensemble, das kaum Zeit verstreichen lässt, um die unterschiedlichen Rollen mit Leben und jeder Menge Witz-Potenzial zu füllen. Das größte Highlight ist hierbei eindeutig Janelle James als maximal unqualifizierte Schulleiterin und Möchtegern-Influencerin Ava Coleman.

Sie ist egozentrisch, politisch unkorrekt, extrem unverschämt und lässt hinter dieser Fassade in wohl getimten Momenten doch einen echten Menschen mit schlagendem Herzen durchblicken. Einfach jeder ihrer Auftritte ist extrem lustig und liefert auch gleich das perfekte Reaction-Meme ab.

Bei all den schrägen Situationen und liebenswerten, schrulligen Figuren hebt aber vor allem eines Abbott Elementary von vielen anderen Workplace-Sitcoms hervor. Sie ist zu gleichen Teilen eine ehrliche Würdigung der harten Arbeit und Leidenschaft, die Lehrkräfte für ihre Schützlinge aufbringen als auch bitterböse Kritik auf das marode Bildungssystem der USA.

Das Genre der Workplace-Sitcom hat in den letzten Jahren so einige Highlights hervorgebracht. Aber seit Brooklyn Nine-Nine konnte keine von Beginn an so begeistern wie Abbott Elementary. Sie ist clever, ehrlich, hat tolle Figuren und ist zudem auch noch verdammt witzig. Nicht ohne Grund wurde die ABC-Serie bei den diesjährigen Emmy Awards für die beste Comedy-Serie nominiert – und in vier weiteren Kategorien. Da überrascht es kaum, dass eine 2. Staffel längst bestellt wurde.

