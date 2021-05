Rick and Morty verwandelt sich immer mehr in Guardians of the Galaxy, zeigt der Trailer zu Staffel 5

Der rasante Trailer zur 5. Staffel Rick and Morty ist da, aber etwas ist anders. Die Cartoon-Serie erinnert an die Marvel-Chaos-Truppe von Guardians of the Galaxy.

Es ist eine laufende Entwicklung, die sich in den Trailern zur 5. Staffel Rick and Morty bestätigt: Die Familie des Duos wird immer wichtiger und ist mittlerweile fester Bestandteil der intergalaktischen Abenteuer.

Die Cartoon-Serie hat die ihre Zurück in die Zukunft-Wurzeln abgeschüttelt und orientiert sich mehr zur Gruppendynamik der beliebtesten Marvel-Chaos-Truppe. Der neue Trailer zur kommenden Staffel stößt so starke Guardians of the Galaxy-Vibes aus wie nie zuvor.

Trailer zur 5. Staffel Rick and Morty mit großartiger Guardians of the Galaxy-Stimmung

Rick and Morty Staffel 5 - Trailer 2 (English) HD

Früher lief eine normale Rick and Morty-Folge so ab: Rick hat irgendwelche Geschäfte in einer anderen Dimension zu erledigen und nimmt seinen Enkel Morty als Gesellschaft mit. Die Familie um Summer, Beth und Jerry blieb in der Regel zu Hause. Dieses Schema haben die Autor*innen inzwischen ausgeschürft, die Beziehung zwischen Rick und Morty ist ausreichend erforscht.

Staffel 5: Rick and Morty - and Beth and Summer and Jerry

Summer, Beth und Jerry wurden im Laufe der letzten 4 Staffeln immer wichtiger, Ausflüge mit der gesamten Familie häufiger. Staffel 5 bringt diese Entwicklung scheinbar auf eine neue Stufe. Im Trailer oben ist die Familie in praktisch jedem Ausschnitt vollständig präsent.

Damit nimmt die 5. Staffel eine ganz andere (Gruppen)Dynamik an, die immer mehr an das Guardians of The Galaxy-Rezept von Regisseur James Gunn erinnert: Ein dysfunktionales Team jettet durch den bunten Weltraum, warme und familiäre Vibes wechseln sich mit harschen Beleidigungen und der ein oder anderen lebensgefährlichen Situation ab.

Wann startet Rick and Morty Staffel 5 bei Netflix und in Deutschland?

Am 20. Juni 2021 starten die neuen Folgen in den USA, einen Tag später bringt Sky Ticket in Deutschland die aktuelle Episode zum Streamen raus. Netflix zieht erfahrungsgemäß ein halbes Jahr später nach, also Ende 2021, Anfang 2022.

