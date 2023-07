Riesen-Python auf Menschenjagd: Gewaltiges Monster-Spektakel kommt noch diesen Monat nach Deutschland

Bevor Meg 2 mit Jason Statham die Kinos in Angst und Schrecken versetzt, geht eine Riesen-Python im Monster-Spektakel King Serpent Island auf Menschenjagd.

Wer seine Freizeit am liebsten mit Mega-Haien und gigantischen Oktopussen verbringt, sollte den chinesischen Monsterfilm King Serpent Island vormerken. Darin macht eine Riesen-Python Jagd auf Tierschützer und Wilderer gleichermaßen, wie der Trailer für das züngelnde Spektakel zeigt. Einen deutschen Heimkino-Start gibt es bereits.

Schaut euch den Trailer für den Monsterfilm an:

King Serpent Island - Trailer (OV) HD

Darum geht's im Monster-Spektakel King Serpent Island

King Serpent Island spielt, wie der Titel schon andeutet, auf einer tropischen Insel mit giftiger Fauna. Held des Films ist der ehemalige Soldat und – wie die chinesische Synopsis vielversprechend formuliert – "nationale Schlangendatensammler" Chen Zheng. Auf dem Eiland will er die als ausgestorben geglaubte Titanpython untersuchen. An sich schon ein gefährliches Unterfangen, trifft er dort auf rücksichtslose Schlangenfänger, die in den Reptilien eine Goldgrube erkennen.

King Serpent Island wurde 2021 für den chinesischen Streaming-Dienst iQIYI produziert und gehört zu einer Reihe von Effekte-geladenen Monster-Spektakeln aus dem Reich der Mitte wie The Python, King of Snake (vom selben Regisseur) oder Monster of the Deep. In gewisser Weise zählt auch Meg und der kommende Meg 2: Die Tiefe dazu. Die Hai-Abenteuer mit Jason Statham sind amerikanisch-chinesische Koproduktionen und zielen mit Superstars wie Li Bingbing und Wu Jing in der Besetzung speziell auf den chinesischen Markt ab.



Ab dem 28. Juli schlängelt sich die Python hierzulande in DVD und Blu-ray *-Regale. Meg 2 kommt dann am 3. August in die Kinos.



Podcast für Filmfans: Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung?

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns deshalb eine Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.