Riesige Fantasy-Reihe mit 8 Teilen doch noch gerettet: Vor 2 Monaten wurde sie abgesetzt, obwohl sie fertig war

Eine noch vor ihrer Ausstrahlung bei Disney+ abgesetzte Fantasy-Serie, die eine beliebte Buch-Reihe neu verfilmt, erblickt nun doch noch das Licht der Streaming-Welt.

Alle, die nach Die Geheimnisse der Spiderwicks im Jahr 2008 traurig wahren, dass keine weiteren Kinofilme folgten, durften sich zuletzt auf die Disney+-Serie The Spiderwick Chronicles freuen, die die literarische Fantasy-Saga neu in Angriff nahm. Doch Ende August 2023 wurde das Fantasy-Remake der Spiderwicks bei Disney+ unerwartet abgesagt. Und das, obwohl die Serie bereits fertig abgedreht war. Nun hat das Abenteuer doch noch einen Weg gefunden, um nicht in der Versenkung zu verschwinden.

Erst von Disney+ abgesetzt, jetzt gerettet: Die Spiderwick Chronicles kommen doch

In der 8-bändigen Kinderbuch-Reihe Die Spiderwick-Geheimnisse * von Holly Black, mit Illustrationen von Tony DiTerlizzi, ziehen drei Geschwister mit ihrer Mutter in ein heruntergekommenes Haus. Was die Zwillingsbrüder und ihre Schwester allerdings nicht erwartet haben, ist, dass sich ihnen hier eine völlig neue Fantasy-Welt eröffnet. Feen, Wichtel und andere übernatürliche Kreaturen stellen ihr Leben auf den Kopf.



Paramount Die Geheimnisse der Spiderwicks

Die Sparmaßnahmen vieler Streaming-Dienste sorgten zuletzt auch bei Disney+ erstmals dafür, dass wegen mangelnden Erfolgs viele Titel aus dem Programm genommen wurden – oder, wie bei den The Spiderwick Chronicles, gar nicht erst zur Ausstrahlung kamen. Die letzten anderthalb Monate war unklar, ob wir die fertige Fantasy-Serie von Aron Eli Coleite jemals zu sehen bekämen. Doch jetzt berichtet Deadline , dass der Anbieter Roku in die Bresche gesprungen ist.

Das 8-teilige Fantasy-Abenteuer mit Stars wie Christian Slater, Joy Bryant und Jack Dylan Grazer wurde vom Roku Channel gerettet und soll düsterer als der Kinofilm-Vorgänger sein. Der Streamer hatte zuvor bereits der abgesetzten Serie Chad ein neues Zuhause gegeben.

In den USA werden die Spiderwick Chronicles schon Anfang 2024 ausgestrahlt werden. Wie und wann die Fantasy-Serie nach Deutschland kommt, ist bislang nicht bekannt.

