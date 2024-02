Riesige Fantasy-Reihe wurde gerettet: Erster Trailer zur Spiderwick-Serie, die bei Disney+ keine Zukunft hatte

Fantasy-Fans wurden im vergangenen Jahr enttäuscht, als die bereits gedrehte Buchverfilmung The Spiderwick Chronicles von Disney+ abgesagt wurde. Jetzt kommt sie doch noch.

Serienfans müssen immer wieder Stärke beweisen. Oft werden beliebte Shows einfach abgesetzt und manchmal trotz Fertigstellung sogar überhaupt nicht veröffentlicht. So zum Beispiel im Fall der Fantasy-Serie The Spiderwick Chronicles, die nach Abschluss der Dreharbeiten von Disney+ abgesagt wurde.

Aber die heiß erwartete Verfilmung einer gigantischen Fantasy-Buchreihe ist nicht für immer verloren. Der Streamingdienst Roku Channel hat die Serie gerettet. Vor dem baldigen US-Start gibt's jetzt den ersten Trailer zu The Spiderwick Chronicles zu bestaunen.

Schaut hier den Trailer zur geretteten Fantasy-Serie The Spiderwick Chronicles:

The Spiderwick Chronicles - S01 Teaser Trailer (English) HD

The Spiderwick Chronicles sollte eigentlich eine Fantasy-Serie von Disney+ werden

The Spiderwick Chronicles ist die Serienadaption der Kinderbuchreihe von Holly Black und Tony DiTerlizzi, welche schon 2008 mit dem Kinofilm Die Geheimnisse der Spiderwicks verfilmt wurde. Erzählt wird darin die Geschichte der Geschwister Grace, die nach der Trennung ihrer Eltern in ein uriges Familienanwesen in Michigan umziehen. Dort entdecken sie, dass Fabelwesen und magische Kreaturen real sind. Und einige davon sind ziemlich bösartig.

In den drei Hauptrollen sind die noch recht unbekannten Jungstars Lyon Daniels, Noah Cottrell und Mychala Lee zu sehen. Ebenfalls zur Besetzung zählen Christian Slater als böser Oger (!) Mulgarath und Shazam-Star Jack Dylan Grazer als Irrwicht Thimbletack.

Entwickelt wurde die Serienumsetzung von Aron Eli Coleite, der zuvor unter anderem die kurzlebige Netflix-Zombie-Serie Daybreak als Showrunner leitete. The Spiderwick Chronicles umfasst acht Folgen und adaptiert den ersten und fünften Band der fünfteiligen Buchvorlage.

Ursprünglich wurde The Spiderwick Chronicles als Original-Serie des Streamingdiensts Disney+ angekündigte, welcher zuletzt mit Percy Jackson eine weitere beliebte Jugendbuchreihe in Serienform goss. Im August 2023 entschloss sich Disney aber gegen eine Veröffentlichung, obwohl die Serie zu diesem Zeitpunkt schon fertiggestellt war. Laut Deadline wollte der Streaming-Dienst damit Kosten sparen. Der Anbieter Roku eilte wenig später zur Rettung und sicherte sich die Streaming-Rechte für den US-Markt.



Wann startet die Fantasy-Serie The Spiderwick Chronices?

In den USA ist The Spiderwick Chronicles ab dem 19. April 2024 beim kostenlosen Streamingdienst The Roku Channel zu sehen. Alle acht Folgen der ersten Staffel stehen direkt zum Start zur Verfügung.

Wann und wo The Spiderwick Chronicles in Deutschland zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Da die Serie von Paramount mitproduziert wurde, wäre eine Veröffentlichung beim Streaminganbieter Paramount+ denkbar. Dort könnt ihr aktuell auch die erste Verfilmung streamen.