Riesiger Sci-Fi-Film mit Keanu Reeves im TV: Wie konnte der nur so daneben gehen?

Heute Abend läuft eine der ultimativen Science-Fiction-Geschichten im Fernsehen. Leider ist die Umsetzung nicht geglückt. Selbst Keanu Reeves konnte den Film nicht retten.

Was ist, wenn es da draußen irgendwo außerirdisches Leben gibt? Und noch spannender: Was passiert, wenn eines dieser Lebewesen einen Fuß auf die Erde setzt? Es ist eines der größten Sci-Fi-Gedankenspiele. Kein Wunder, dass diese Überlegung schon in unterschiedlichster Form ihren Weg auf die große Leinwand gefunden hat.

Mit Der Tag, an dem die Erde stillstand erschien 2008 ein Science-Fiction-Film, der sich genau auf diese Prämisse stützt. Grundlage der Geschichte bildet der gleichnamige Klassiker aus dem Jahr 1951 sowie die Erzählung Abschied vom Herrn, die Harry Bates 1940 unter dem Originaltitel Farewell to the Master veröffentlichte. Heute läuft die Reeves-Version im TV.

Der Tag, an dem die Erde stillstand im TV: Ein ganz großer Sci-Fi-Klassiker mit Keanu Reeves neu aufgelegt

Der Film macht kein Geheimnis um die bevorstehende Ankunft eines Außerirdischen. Es dauert nicht lange, bis am Himmel ein extraterrestrisches Flugobjekt erscheint, das sich mit rasender Geschwindigkeit auf die Erde zubewegt. Ehe sich die Menschheit versieht, landet es im Central Park in New York – ganz friedlich, ohne Explosionen.

Der Trailer zu Der Tag, an dem die Erde stillstand:

Der Tag, an der die Erde stillstand - Trailer (Deutsch) HD

Von einer Alien-Invasion à la Independence Day sind wir hier weit entfernt. Aus dem Raumschiff tritt ein Außerirdischer namens Klaatu (Keanu Reeves), der den Menschen eine wichtige Botschaft mitzuteilen hat. Die Astrobiologin Dr. Helen Benson (Jennifer Connelly) ist eine der ersten Personen, die mit ihm Kontakt aufnimmt.

Das klingt alles extrem spannend und mit Keanu Reeves hat der Film einen Star gefunden, der perfekt in die Rolle des außerweltlichen Klaatu passt. Allein mit seiner ruhigen Präsenz zieht er in den Bann. Plötzlich steht da dieses Alien in Menschengestalt und entpuppt sich trotz seiner Besonnenheit als einziges Geheimnis.

Auf dem Papier klingt Der Tag, an dem die Erde stillstand wie ein perfekter Science-Fiction-Blockbuster, der sogar das Potenzial besitzt, in die Liga nachdenklicher Genre-Kollegen à la Arrival vorzudringen. Die Umsetzung sieht aber anders aus: Alle interessanten Elemente weichen gegen Ende einer austauschbaren CGI-Wolke an Hollywood-Bombast.

Wann läuft Der Tag, an dem die Erde stillstand im TV?

Der Tag, an dem die Erde stillstand läuft heute Abend, am 13. März 2024, um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Aufgrund der Werbeunterbrechungen geht der rund 90-minütige Film bis 22:25 Uhr. Nachts um 01:30 Uhr wird er wiederholt. Alternativ könnt ihr Der Tag, an dem die Erde stillstand bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.

