Riesiger Superhelden-Film ab morgen erstmals bei Netflix: Ihr kriegt die 13 Minuten längere Fassung, die viele noch gar nicht gesehen haben

Dieser Superhelden-Film löste eine nahezu unvergleichliche Euphorie aus. Der Netflix-Start ist nur noch einen Tag entfernt. Nehmt euch viel Zeit, denn mit den zusätzlichen Szenen ist er 161 Minuten lang.

2021 löste Spider-Man: No Way Home den größten Kino-Hype der Pandemie-Phase aus. Marvel-Fans strömten in die Säle, um herauszufinden, ob die angekündigten Großauftritte es tatsächlich in den Blockbuster geschafft haben. Knapp zwei Jahre später nimmt Netflix den Film ins Angebot auf.

Und das ist noch lange nicht alles: Der Streaming-Dienst stellt die längere Fassung zur Verfügung, die erst später in die Kinos kam.

Wahnsinns-Erfolg: Worum geht es in Spider-Man: No Way Home?

No Way Home setzt direkt am Cliffhanger von Far From Home an: Peter Parkers (Tom Holland) Ruf als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist zerstört. Dafür hat Quentin Beck in Teil 2 gesorgt. Zudem wurde seine wahre Identität als Peter Parker öffentlich. Seine zwei Leben lassen sich nicht mehr trennen.

Sony Spider-Man: No Way Home

Verzweifelt bittet Peter Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) um Hilfe. Ein Zauber soll die Welt vergessen lassen, dass Peter Parker in Wahrheit Spider-Man ist. Dieser Eingriff in die Realität hat aber verheerende Auswirkungen auf das Multiversum.

Das ist nur die Ausgangslage für ein Nostalgie-Feuerwerk, das es so wohl noch nie gegeben hat. Das Rezept ging auf: Laut Box Office Mojo spielte No Way Home 1,9 Milliarden US-Dollar ein. So wurde er – nochmal: während der Pandemie – zum siebterfolgreichsten Film der Geschichte (nicht inflationsbereinigt). Im MCU und im Superhelden-Bereich siedelt er sich nur hinter den Avengers-Filmen Endgame und Infinity War an.

Zu Netflix kommt die Extended-Fassung von No Way Home: Was ist neu?

Die "More Fun Stuff"-Version von No Way Home erschien vor knapp einem Jahr in den Kinos. Sie ist ca. 13 Minuten länger. Insgesamt gibt es im Vergleich nur Original-Fassung acht neue Szenen zu bewundern. Der Film kommt auf eine üppige Laufzeit von 161 Minuten. Nehmt euch also ausreichend Zeit für einen langen, aber unterhaltsamen Superhelden-Abend. Spider-Man: No Way Home startet am Sonntag, 15. Oktober 2023, bei Netflix.



