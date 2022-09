Längere Fassung von Spider-Man No Way Home im Kino: Welche Szenen sind neu?

Mit der "More Fun Stuff Version" kommt eine 13 Minuten längere Fassung von Spider-Man: No Way Home ins Kino. Wir listen alle neuen Szenen auf.

Der Marvel-Hit Spider-Man: No Way Home kommt erneut ins Kino. Die sogenannte "More Fun Stuff Version" enthält knapp 13 Minuten an neuen Szenen. Aber welche neuen Einblicke gibt es in der neuen Marvel-Fassung genau zu sehen? Achtung, Spoiler!

Spider-Man: No Way Home: Die "More Fun Suff Version" enthält neue Post-Credit-Szene

Die wohl größte Neuerung passiert erst nach dem eigentlichen Ende des Films. Anstatt wie die Original-Version auf Doctor Strange in the Multiverse of Madness hinzuweisen, werden hier die Ereignisse aus den letzten vier Jahren an Peter Parkers (Tom Holland) Schule gezeigt, die in den letzten Spidey-Filmen vorkamen.

Dieses Mal ist Peter Parker allerdings auf keinem Bild zu sehen, wird knapp vom Rand abgeschnitten oder von Gegenständen verdeckt. Die neue Post-Credit-Szene nimmt auf das Ende des Films Bezug, in dem die Erinnerung an Parker durch einen Zauber Doctor Stranges (Benedict Cumberbatch) ausgelöscht wird.

Alle neuen Szenen in der neuen Spider-Man: No Way Home-Fassung

Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire stellen zu Beginn die neue Fassung vor

Es gibt eine Szene mit Tom Hollands Bruder Harry als Dieb

Parkers erster Schultag nach der Spidey-Enthüllung enthält viele kleine neue Szenen. Unter anderem demonstriert er seine Kräfte im Sportunterricht

Parkers Mitschülerin Betty Brant (Angourie Rice) interviewt ihn und viele seine Mitschüler zu diversen Spider-Man-Themen

In einer Sequenz räumen Parker, MJ (Zendaya) und Ned (Jacob Batalon) das Sanctum Sanctorum auf und finden alle möglichen seltsamen Artefakte

Eine Szene zeigt J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), der von einem Elektriker über Spider-Mans Kampf mit Electro (Jamie Foxx) und Sandman (Thomas Haden Church) unterrichtet wird

In einer Szene fährt Spider-Man mit allen seinen Gegenspielern im Fahrstuhl zu Happys (Jon Favreau) Wohnung

zu Happys (Jon Favreau) Wohnung Im Übrigen wurden Szenen zwischen Holland, Maguire und Garfield um ein paar Sekunden erweitert. Auch der Auftritt von Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) ist etwas länger.

Wann kommt die neue Marvel-Version von Spider-Man: No Way Home ins Kino?

Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version kommt am 8. September 2022 ins Kino. In den USA ist die neue Fassung bereits eine Woche zuvor gestartet und hat sich dort auf Platz 2 der Kinocharts gesetzt (via Variety).

Wollt ihr die neue Spider-Man-Fassung im Kino sehen?