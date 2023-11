Riesiges Superhelden-Universum ist nach 11 Jahren endgültig tot: Nur eine Serie hat bis zum Schluss überlebt

Über eine Dekade lang haben die unterschiedlichsten DC-Superheld:innen auf dem US-Sender The CW die Welt gerettet. Diese Ära ist jetzt endgültig vorbei. Das letzte Projekt wurde abgesetzt.

Superhelden:innen sind nicht nur im Kino ein großes Thema. Auch in Serienform konnten wir in den vergangenen Jahren viele Abenteuer mit bekannten Comicfiguren erleben. Besonders erfolgreich: Die DC-Serien, die bei dem US-amerikanischen Sender The CW erschienen sind. Diese Ära ist nun allerdings endgültig vorbei.

Ende einer Ära: Mit Superman & Lois endet Greg Berlantis letzte DC-Serie bei The CW

Mit Arrow brachte Produzent Greg Berlanti 2012 die erste DC-Serie bei The CW an den Start. In den darauffolgenden Jahren ist das Universum stetig gewachsen. Auf den Arrow-Erfolg folgten The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning und Batwoman. Alle Serien sind bereits abgesetzt. Doch es gibt noch einen Sonderfall.

Auftritt: Superman & Lois. In der Serie spielt Tyler Hoechlin den Mann aus Stahl, nachdem er diese Rolle bereits in Supergirl übernommen hatte. Superman & Lois stammt also definitiv aus der Berlanti-Schmiede, spielt sich aber in einer Paralleldimension ab (ähnlich wie Berlantis ebenfalls abgesetzte DC-Serie Gotham Knights).

Hier könnt ihr den Trailer zu Superman & Lois schauen:

Superman & Lois - S01 Teaser Trailer (English) HD

Wie der Hollywood Reporter berichtet, neigt sich auch diese Ära dem Ende. Superman & Lois wird nach der bevorstehenden Staffel nicht mehr fortgeführt. Damit stirbt nach elf Jahren die letzte Serie, die unter Berlantis DC-Wirken bei The CW entstanden ist. Der Grund: Es soll Platz für das neue DC-Universum von James Gunn gemacht werden.

Gunn arbeitet mit Produzent Peter Safran an einem großen DC-Reboot nach dem Vorbild des Marvel Cinematic Universe. Alle zukünftigen DC-Geschichten sollen eng miteinander verbunden werden. Da passt ein Überbleibsel wie Superman & Lois nicht mehr ins Bild. Zehn Episoden bleiben uns noch. Dann müssen wir uns verabschieden.

DC-Finale: Wann startet Superman & Lois Staffel 4?

Wann die 4. Staffel von Superman & Lois erscheint, steht noch nicht fest. Die bisherigen Staffeln haben im ersten Quartal ihres jeweiligen Jahres ihre Premiere gefeiert. Sollte dieser Rhythmus eingehalten werden, könnten wir mit den neuen und abschließenden Folgen zwischen Januar und März 2024 rechnen. Aufgrund des nach wie vor anhalten Streiks der Schauspieler:innen in Hollywood ist das allerdings unwahrscheinlich.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.