Riverdale-Pause noch länger: Termin für die nächste Folge steht fest

Riverdale geht bald weiter bei Netflix, aber die Unterbrechung weitet sich wegen des Coronavirus aus. Seht hier den Termin für die verspätete neue Folge mit Archie und Co.

Die Drehpause von Riverdale wirkt sich nun doch auf die Sendetermine aus. Wie Entertainment Weekly berichtet, wird die neue Riverdale-Folge verschoben - um eine Woche. Grund für den Produktionsstopp war vor wenigen Wochen ein Corona-Fall im Team gewesen. Riverdale war damit eine der ersten Serien, die ihren Dreh aufgrund der Pandemie unterbrach.

Nächste Folge Riverdale bei Netflix: Das ist der neue Termin

Die ohnehin schon lange Pause weitet sich damit auf 5 Wochen aus. Laut EW steht der Zeitpunkt für die Rückkehr aber schon fest:

Ausstrahlung in den USA bei The CW: 15. April

Ausstrahlung in Deutschland bei Netflix: 16. April

Pause: Darum musste Riverdale verschoben werden

Riverdale ist keine reine Netflix-Serie, die Episoden werden lediglich in Deutschland von dem Streamingdienst zur Verfügung gestellt und zuvor vom US-Sender The CW gekauft. Während die Staffeln von etwa Tote Mädchen lügen nicht stets komplett auf der Plattform abrufbar sind, kommt Riverdale häppchenweise.



Wenn eine neue Staffel Riverdale startet, in der Regel im Oktober, sind aber längst nicht alle der über 20 Folgen abgedreht. Die Schauspieler um K.J. Apa (Archie) drehen das ganze Jahr durch, die Hauptdarsteller haben nur 2 Monate Pause, in denen sie andere Projekte verfolgen können.

Der Kalender ist also eng gesteckt. Dadurch ergeben sich bei der Ausstrahlung von Riverdale immer wieder Pausen, in denen notwendige Drehs nachgeholt werden, um die nächsten Folgen zu entwickeln. Für Störeinflüsse von außen, wie nun das Coronavirus, sind solche Produktionsweisen natürlich besonders anfällig.

Neue Liebe bei Archie und Betty: Wie geht es weiter mit Riverdale?

Die traditionelle Musical-Episode kommt. Dieses Jahr ist Hedwig and the Angry Inch dran, in dem Musical geht es um eine deutsche Drag-Queen, die durch die USA reist. Das Stück wurde bereits 2001 verfilmt - drei Jahre nach der Ur-Aufführung in New York.

Mehr zu Riverdale Staffel 4: Das Jughead-Rätsel ist geklärt

In der Musical-Episode könnte auch der sich anbahnende Konflikt zwischen den Riverdale-Paaren Jughead/Betty und Vroni/Archie verhandelt werden. Archie und Betty spielten in den letzen Folgen eine Liebesbeziehung vor. Haben sich daraus echte Gefühle entwickelt?

Wir erfahren es am 16. April bei Netflix.

