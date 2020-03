Das Jughead-Rätsel in Riverdale ist geklärt - aber leider viel zu früh

Riverdale beendet das Rätselraten um Jughead. Damit endete eine der besten und spannendsten Phasen der gesamten Serie.

Spoiler zur neuen Riverdale-Folge: Am Ende ging es dann doch überraschend schnell. Fast ein Jahr bereitete Riverdale den wohl aufwendigsten und kompliziertesten Handlungsstrang der Serie vor. Ja, tatsächlich: Das erste Mal wurde der Tod von Jughead im Mai 2010 angedeutet. Jetzt ist sicher: Jughead lebt, er hat seinen Tod nur vorgetäuscht.

Jughead-Rätsel gelöst: Das passiert in der neuen Folge

Es bestätigte sich, was bei nüchterner Betrachtung durchaus auf der Hand gelegen hatte. Jugheads Plan hat funktioniert. Die Stonewall-Kids wollten Jughead tot sehen, er kam ihnen zuvor, um sie auf dem falschen Fuß zu erwischen. In den komplizierten Plan waren einige der wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt eingeweiht.

© The CW FP Jones

Die Bausteine: Jugheads Vater FP ermöglichte die öffentlichkeitswirksame Verhaftung der Freunde. Der Pathologe Dr. Curdle Jr. lieferte die Jughead-Leiche. Aber auch Archies Mutter, FBI-Agent Charles und Alice Cooper erhielten die Illusion aufrecht. Nun haben Jughead, Archie, Betty und Veronica die Oberhand.

Donna Sweet ist die neue Oberschurkin von Riverdale

Noch jedenfalls. Denn angeführt werden die Stonewalls von der durchtriebenen, misstrauischen und, das müssen wir ihr lassen, ziemlich schlauen Donna Sweett (Sarah Desjardins), die irgendwie mit jeder Szene böser und mächtiger wird. Vielleicht bilde ich mir das auch ein.

Aber Donna Sweet ist definitiv die neue Oberschurkin von Riverdale und der Gegner der Clique bis zum Ende der Staffel. Mit ihr werden Jughead und Co. für die nächsten Folgen alle Hände voll zu tun haben.

Das Geheimnis um Jughead wurde zu früh gelöst

Alles in allem steht uns eine spannende Reststaffel bevor. Aber die Frage muss schon erlaubt sein: War der ganze Aufwand gerechtfertigt? Gerade mal 2 Folgen hielt Riverdale das lange aufbereitete Geheimnis um Jughead aufrecht. Es waren die besten der gesamten Serie.

Nie gelang es den Machern besser, hakenschlagende Handlungssebenen aufeinander abzustimmen. Nie war klar: Wem spielt Betty hier eigentlich was vor: Den Stonewall-Schülern, ihren Freunden oder ihren Eltern?

Unter dem Link könnt ihr euch informieren oder ein Abo abschließen: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Zwei Folgen lang schwebte quälende Ungewissheit über Riverdale, ein fieses doppelbödiges Spiel mit Erwartungen zogen die Autoren auf. Irgendwann war gar nicht mehr so abwegig, dass Jughead tatsächlich tot ist. So weit hatte uns die Serie schon. Obwohl bei näherem Hinsehen alles dagegen sprach. Auch die letzte war wieder eine Folge voller Twists und niederschmetternder Tiefschläge, in der so viel auf dem Spiel stand.

Das Pokerface von Riverdale war undurchdringlich. Schon jetzt rutschte es wieder vom Gesicht. Die Auflösung war da fast schon enttäuschend, denn Riverdale hatte die Zuschauer am Haken. Es hätte sie ruhig noch ein wenig länger zappeln lassen können.

Seid ihr zufrieden mit der Auflösung?