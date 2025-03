Robert Downey Jr. soll Götterrolle im Abenteuer-Epos von Christopher Nolan abgelehnt haben – angeblich wegen Marvel

Ex-Iron Man Robert Downey Jr. entgeht uns leider als griechischer Gott in Christopher Nolans Odyssee-Verfilmung. Der Grund soll sein neuer Superschurkenvertrag mit Marvel sein.

Regisseur Christopher Nolan ist damit beschäftigt, griechische Mythologie mit The Odyssey auf die große Leinwand zu transportieren. Dabei sind wieder viele seiner Go-to-Stars dabei. Auf Robert Downey Jr., der zuletzt in Oppenheimer mitwirkte, muss er allerdings verzichten – und das, obwohl er gerüchteweise in einer göttlichen Rolle vorgesehen war.

Robert Downey Jr. sollte für Christopher Nolan zum griechischen Gott werden?

Wie Hollywood-Insider David Richtman in Erfahrung gebracht haben will (via ITC ), sollte RDJ für Nolan in die Rolle des griechischen Meeresgottes Poseidon schlüpfen. Was ihn davon angeblich abhält, seien allerdings seine Marvel-Verpflichtungen. Im letzten Jahr wurde enthüllt, dass der ehemalige Iron Man-Darsteller für das Comic-Imperium zum Superschurken Doctor Doom wird.

In Christopher Nolans Odyssee wäre er dann eventuell wieder auf seinen Marvel-Schützling, Spider-Man-Star Tom Holland, getroffen. Der wurde bereits neben Matt Damon für den Cast bestätigt. Und sogar MJ-Darstellerin Zendaya ist an Bord.



Sollte sich das RDJ-Gerücht bestätigen, wäre das auch für den übrigen Cast der Homer-Adaption interessant. Odysseus stammt zwar auch von einem der Götter ab, es würde jedoch andeuten, dass Nolan sich darüber hinaus großzügig am esoterischen Götterpantheon aus der griechischen Mythologie bedient und sich nicht nur über Seeleute und Zyklopen hermacht. Sein Abenteuer-Epos könnte somit viel mehr als vermutet im Bereich Fantasy verortet werden, was für den bodenständigen Gritty-Macher der erste Ausflug in das Genre wäre.

Kleiner theologischer Trost für Robert Downey Jr.: Auch sein Marvel-Superschurke Doctor Doom wird zum Teil in eine gottgleiche Position gerückt, was ihn als Gegenspieler für die Avengers besonders gefährlich macht.

Wann kommt Christopher Nolans The Odyssey auf uns zu?

Nolan dreht seinen Odyssee-Film derzeit unter anderem in Marokko, wo Fans und Reporter bereits imposante Troja-Sets und eine Riesenrequisite vom trojanischen Pferd entdeckt haben wollen. Der Filmstart ist derzeit für den 16. Juli 2026 geplant.