Robert Downey Jr. verrät seine wichtigsten Filme und darunter ist ein katastrophaler, 175 Millionen Dollar teurer Fantasy-Flop

Robert Downey Jr. ist vor allem als Iron Man-Star aus dem MCU bekannt. Jetzt hat der Schauspieler seine zwei wichtigsten Filme enthüllt, zu denen Marvel nicht zählt.

Nach seinem Iron Man-Ende in Avengers 4: Endgame ist Robert Downey Jr. bald wieder in vielschichtigen Charakter-Rollen zu sehen. Zu den kommenden Projekten mit dem Star zählt unter anderem Christopher Nolans Atombomben-Epos Oppenheimer und die Thriller-Serie The Sympathizer von Meister-Regisseur Park Chan Wook.

In einem neuen Interview hat Downey Jr. auf seine Karriere zurückgeblickt und über seine zwei wichtigsten Filme gesprochen. Marvel zählt überraschenderweise nicht dazu.

Ein gewaltiger Fantasy-Flop war für Robert Downey Jr. extrem lehrreich

Im Gespräch mit der New York Times verriet der Star, dass The Shaggy Dog - Hör mal wer da bellt und Die fantastische Reise des Dr. Dolittle die zwei wichtigsten Filme seiner Karriere sind. Ja, richtig gelesen: ein Film mit einem animierten, sprechenden Hund und ein Fantasy-Desaster, das mit Nominierungen für die Goldene Himbeere überhäuft wurde.

Die Begründungen des Schauspielers sind aber stimmig. Shaggy Dog erschien 2006 und war der erste Film, für den Downey Jr. nach seinem öffentlichen Drogen-Skandal wieder von einem großen Studio wie Disney unter Vertrag genommen wurde. Das Projekt, in dem der Marvel-Star den Bösewicht spielt, war noch vor Iron Man gewissermaßen die Wiedergeburt des Stars.

Dolittle war für Downey Jr. dagegen eine zweieinhalb Jahre andauernde, schmerzhafte Lehrstunde. Der Schauspieler, der den Film mit seiner Frau auch selbst produzierte, glaubte nach dem Marvel-Universum an ein neues, großes Franchise, in dem er sich womöglich langfristig austoben konnte.

Nachdem sein Dolittle-Film mit einem Budget von 175 Millionen Dollar laut Box Office Mojo weltweit nur 251 Millionen Dollar einspielen konnte und damit heftig floppte, zog Downey Jr. schnell seine Lehre aus dem Prozess.

Wann ist Robert Downey Jr. wieder im Kino zu sehen?

Als Nächstes könnt ihr den Schauspieler mit einer Rolle in Christopher Nolans Oppenheimer sehen. Der Film über den Erfinder der Atombombe J. Robert Oppenheimer läuft ab dem 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos.

