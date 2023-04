Unglaubliche Verwandlung: Marvel-Star Robert Downey Jr. spielt in neuer Spionage-Serie 4 (!) Rollen und hier ist der Trailer

Mit The Sympathizer hat Robert Downey Jr. sein interessantestes Projekt seit Jahren an Land gezogen. Im ersten Trailer ist er gleich in vier verschiedenen Rollen zu sehen.

Was macht Robert Downey Jr. eigentlich in seiner Post-Marvel-Karriere? Neben dem neuen Christopher Nolan-Film ist er demnächst in einer Serie von Meisterregisseur Park Chan-wook zu sehen. Das heiß erwartete Projekt hört auf den Namen The Sympathizer und hat vor wenigen Stunden einen ersten Trailer erhalten.

The Sympathizer basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2015, für den Autor Viet Thanh Nguyen den Pulitzer-Preis für Belletristik gewonnen hat. Die Geschichte erzählt von einem halb französischen, halb vietnamesischen kommunistischen Spion, der nach dem Vietnamkrieg Exil in den Vereinigten Staaten von Amerika sucht. Erster Trailer zu The Sympathizer: Robert Downey Jr. spielt in der neuen Serie von Park Chan-wook vier Rollen Während Hoa Xuande in der Hauptrolle zu sehen ist, übernimmt Downey Jr. gleich vier antagonistische Nebenrollen. Im ersten Trailer bekommen wir alle vier zu sehen – und Downey Jr. ist in keiner wiederzuerkennen. Das Make-up- und Masken-Department hatte sichtlich seinen Spaß damit, den Schauspieler zu transformieren. Hier könnt ihr den Trailer zu The Sympathizer schauen: The Sympathizer - S01 Teaser Trailer (English) HD The Sympathizer wurde als Miniserie konzipiert. Gemeinsam mit Don McKellar hat Park Chan-wook die Drehbücher entwickelt. Darüber hinaus nimmt er bei den ersten drei Episoden auf dem Regiestuhl Platz. Für den Rest der Staffel konnten Serien-Experte Marc Munden und City of God-Regisseur Fernando Meirelles gewonnen werden. Bei Amazon: Tarantino-Meisterwerk mit extrem verstörender Szene Wann startet The Sympathizer mit Robert Downey Jr.? Ein genaues Startdatum für The sympathizer steht noch nicht fest. Ausgehend vom Trailer erscheint die Serie in den USA irgendwann 2024 bei dem Sender HBO und dem Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max).