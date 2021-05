Robert Downey Jrs. DC-Serie: Netflix lüftet endlich das große Geheimnis

Bald wird Robert Downey Jrs. Adaption des DC-Comics Sweet Tooth zu Netflix kommen. Ein neuer Trailer offenbart nun die große Katastrophe, die dessen Fantasy-Welt bestimmt.

Robert Downey Jr. kehrt bald ins Reich der Comic-Helden zurück. Seine Tage als Iron Man sind zwar gezählt - ganz gleich, wie sehr Marvel-Fans ihn wiederbeleben wollen - aber als Produzent der DC-Serienadaption Sweet Tooth wird er bald ein Epos um übermenschliche Fabelwesen zu Netflix bringen. Der neue Trailer zeigt nun endlich, was in der brutalen Welt der Fantasy-Serie eigentlich schief läuft.

Schaut hier den neuen deutschen Trailer zur Netflix-Serie Sweet Tooth:

Sweet Tooth - Trailer (Deutsch) HD

Netflix offenbart Geheimnis von Robert Downey Jrs. DC-Serie

Während der erste Teaser zur Netflix-Serie sich noch eher vage ausdrückte, offenbart der neue Einblick jetzt endlich die apokalyptische Katastrophe der Sweet Tooth-Welt: Eine mysteriöse Krankheit hat große Teile der Menschheit dahingerafft, die als Ansammlung von "gierige[n], selbstzerstörerische[n] Wesen" womöglich einfach ihre gerechte Strafe bekommen hat. Doch dann geschieht ein Wunder.

Die Rasse der Hybriden wird geboren - Mischwesen aus Mensch und Tier. Keiner weiß genau, wie sie entstanden sind und doch werden sie sofort zum Mittelpunkt eines brutalen Konflikts: Während die eine Hälfte der Menschheit ihnen die schreckliche Krankheit anlastet und sie töten will, möchte die andere Hälfte ihnen helfen - oder betet sie an wie Götter. Keine einfache Existenz für den kleinen Hirschhybriden Gus (Christian Convery), genannt Sweet Tooth.

DCs Hirschjunge hat auf Netflix eine lange Odyssee vor sich

Um den Grausamkeiten der Menschen zu entkommen, will er zu einem Hybrid-Refugium nach Colorado fliehen, in dem seinesgleichen angeblich in Frieden leben kann. Horden an kaltblütigen Fanatikern sind ihm allerdings stets auf den Fersen. Nur die Ratschläge seines Vaters (Will Forte) und Bekanntschaften wie Jepperd (Nonso Anozie) retten ihn vor dem Tod und bringen ihn seinem Ziel näher.

© Netflix Hat es nicht leicht: Hirschbube Gus

Und am Ende wird Sweet Tooth nicht nur das Mysterium der globalen Apokalypse lüften. Auch die Trennlinien zwischen Freund und Feind verschwimmen schnell und wenig ist so, wie es scheint. Wenn Robert Downey Jrs. DC-Serie am 4. Juni 2021 auf Netflix startet, könnten hinter jeder Ecke Überraschungen lauern.

