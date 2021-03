Iron Man stürzt ab: Nach Avengers 4 ist Robert Downey Jr. für den schlimmsten Filmpreis nominiert

Im Marvel Cinematic Universe erlebte Robert Downey Jr. einen unvergleichlichen Höhenflug. Für seinen ersten großen Post-MCU-Blockbuster wurde er nun für den undankbarsten Filmpreis nominiert.

Über eine Dekade lang führte Robert Downey Jr. Hollywoods mächtigstes Franchise an. Als Iron Man legte er den Grundstein für das Marvel Cinematic Universe und vereinte die Avengers im Kampf gegen zahlreiche Bösewicht*innen. Robert Downey Jr.s erster großer Post-MCU-Blockbuster entpuppte sich jedoch als gigantischer Reinfall.

Nach Avengers 4 stolpert Robert Downey Jr. als Dr. Dolittle

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle kam nach einer komplizierten Produktionsgeschichte Anfang 2020 in die Kinos und wurde von den Kritiker*innen in der Luft zerrissen. Noch katastrophaler war das Einspielergebnis: Der sündhaft teure Film (Budget 175 Millionen US-Dollar) konnte in den USA gerade einmal 77 Millionen US-Dollar einspielen.

Weltweit kommt Die fantastische Reise des Dr. Dolittle zwar auf 245 Millionen US-Dollar, doch für einen Erfolg ist das viel zu wenig. Gerade nach dem Marvel-Höhenflug markiert der Abenteuerfilm mit sprechenden Tieren ein unerwartetes Tief für den Iron Man-Darsteller, der nun auch für den undankbarsten Filmpreis nominiert ist.

Der Trailer zu Die fantastische Reise des Dr. Dolittle:

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle - Trailer (Deutsch) HD

Während die Oscars die besten Filme des Jahres küren, geht es bei den Razzies (hierzulande besser als Goldene Himbeere bekannt) um die schlechtesten Leistungen des jeweiligen Filmjahres. Die fantastische Reise des Dr. Dolittle wurde in sechs verschiedenen Kategorien nominiert, darunter Schlechtester Film und Schlechtester Hauptdarsteller.

Gleichauf ist der Erotikfilm 365 Days, der zeitweise aus der Netflix-Top-10 gar nicht mehr wegzudenken war. Auch witzig: Sias Regiedebüt Music findet sich ebenfalls bei den Nominierten für den Schlechtesten Film wieder, war vor wenigen Wochen noch im Rennen um den Besten Film in der Kategorie Komödie/Musical bei den Golden Globes.

Generell ist fraglich, ob die Goldene Himbeere überhaupt etwas über die Qualität der Filme aussaht. Der Schmähpreis wirkt in seiner Grundkonzeption seit Jahren veraltet und fehl am Platz. Die Filmwelt würde sehr gut ohne ihn auskommen.

Nachfolgend findet ihr alle Nominierungen auf einen Blick.

Goldene Himbeere 2021 - Schlechtester Film

365 Days

Absolute Proof

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

Fantasy Island

Music

Goldene Himbeere 2021 - Schlechtester Hauptdarsteller

Robert Downey Jr. in Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

Mike Lindell in Absolute Proof

Michele Morrone in 365 Days

Adam Sandler in Hubie Halloween

David Spade in The Wrong Missy

Goldene Himbeere 2021 - Schlechteste Hauptdarstellerin

Anne Hathaway in Das Letzte, was er wollte und Hexen hexen

Katie Holmes in Brahms: The Boy II und The Secret - Traue dich zu träumen

Kate Hudson in Music

Lauren Lapkus in The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka in 365 Days

Goldene Himbeere 2021 - Schlechteste Nebendarstellerin

Glenn Close in Hillbilly-Elegie

Lucy Hale in Fantasy Island

Maggie Q in Fantasy Island

Kristen Wiig in Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler in Music

Goldene Himbeere 2021 - Schlechtester Nebendarsteller

Chevy Chase in The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani in Borat Anschluss Moviefilm

Shia LaBeouf in The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger in Iron Mask

Bruce Willis in Breach, Hard Kill und Survive The Night

Goldene Himbeere 2021 - Schlechteste Leinwandkombo

Maria Bakalova und Rudy Giuliani in Borat Anschluss Moviefilm

Robert Downey Jr. und sein fürchterlicher walisischer Akzent in Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

Harrison Ford und sein völlig unecht aussehender CGI-Hund in Ruf der Wildnis

Lauren Lapkus und David Spade in The Wrong Missy

Adam Sandler und seine nervige Dummkopf-Stimme in Hubie Halloween

Goldene Himbeere 2021 - Schlechtester Regisseur / Schlechteste Regisseurin

Charles Band für alle drei Barbie & Kendra-Filme

Barbara Bialowas und Tomasz Mandes für 365 Days

Stephen Gaghan für Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

Ron Howard für Hillbilly-Elegie

Sia für Music

Goldene Himbeere 2021 - Schlechtestes Drehbuch

365 Days

Alle drei Barbie & Kendra-Filme

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly-Elegie

Goldene Himbeere 2021 - Schlechtestes Remake, Rip-off oder Sequel

365 Days

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween

Wonder Woman 1984

Wer bei den Razzies dieses Jahr "gewinnt", erfahren wir am 24. April 2021, zwei Tage vor der Verleihung der Oscars.

