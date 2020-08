Robert Pattinson in The Batman: Eine Twilight-Parallele amüsiert das Internet

Der Trailer zu The Batman enthält eine Szene mit Robert Pattinson, die an einen Moment aus Twilight erinnert. Das Internet reagiert verzückt auf die Parallele.

Neben Harry Potter und der Feuerkelch war es vor allem die Twilight-Reihe, die Robert Pattinson zu internationaler Bekanntheit verhalf. Seitdem hat der Darsteller eine beachtliche Entwicklung durchgemacht und ist nächstes Jahr in The Batman zu sehen.

Am Wochenende erschien der mit Spannung erwartete erste Trailer zum kommenden DC-Blockbuster von Matt Reeves. Dieser enthält eine ganz bestimmte Szene, die - wenn auch vermutlich nur zufällig - zurück zu den Anfängen von Pattinsons Karriere führt.

Wie The Batman an Twilight erinnert

Gemeint ist eine kurze Sequenz der DC-Vorschau, in der Bruce Wayne in letzter Sekunde eine Person vor einem heranrasenden Auto rettet. Genau dies tat Pattinson in Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen auch als Edward Cullen.

The Batman: Seht den deutschen Trailer mit Robert Pattinson!

The Batman - Trailer (Deutsch) HD

In der Kino-Romanze aus dem Jahr 2008 eilt der erwähnte Vampir herbei, um einen Transporter aufzuhalten, der wiederum auf einem Parkplatz Kurs auf Bella (Kristen Stewart) nimmt. Edward stoppt das Fahrzeug mit seiner Hand und verschwindet daraufhin wieder ohne ein Wort.

Zwar ist die Vorgehensweise von Pattinsons Figur in The Batman etwas anders (dort schlingt er seine Arme schützend um die Person), dennoch sticht die Szene einigen Fans auf Twitter ins Auge:

"Ich bin Vergeltung, aber lass' mich dich erst retten so wie ich es in Twilight getan habe."

"Die Parallele zwischen Rob Pattinson, der im Batman-Trailer eine Person packt, damit sie nicht von einem Auto überfahren wird genau wie er es mit Bella Swan in Twilight getan hat? Das ist Kunst"

"[...] bitte sagt mir, dass das Absicht war, ich flehe euch an"

The Batman startet am 30. September 2021 in den deutschen Kinos. Alle Fans von Robert Pattinson kommen aber trotzdem schon diese Woche auf ihre Kosten. Der Star stand nämlich ebenfalls für Christopher Nolans neuen Blockbuster Tenet vor der Kamera, der hierzulande am 26. August 2020 - also heute - anläuft.

