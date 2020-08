Robert Pattinsons Batman enthüllt: Die 5 größten Highlights vom DC FanDome

Der DC FanDome bescherte Fans rund um den Globus spannende Einblicke in kommende DC-Filme, angefangen bei Wonder Woman 1984 bis hin zu The Batman mit Robert Pattinson.

Nachdem wir dieses Jahr auf die San Diego Comic-Con verzichten mussten, entpuppte sich der DC-FanDome am Wochenende als willkommener Ersatz. Ein beachtliches Programm wurde rund um den Globus gestreamt und bescherte den Fans verheißungsvolle Einblicke in die zukünftigen DC-Kinofilme, allen voran The Batman.

Batman: Das lange Halloween-Comic bei Amazon Zum Deal Comic-Inspiration für The Batman

Nachfolgend habe wir die größten Highlights vom DC FanDome zusammengefasst. Dazu gehören nicht nur die ersten bewegten Bilder von Robert Pattinson als Bruce Wayne aka Batman, sondern auch ein epischer Trailer, der den Zack Snyders Vision von Justice League in aller Ausführlichkeit zelebriert.

Neuer Trailer zu Wonder Woman 1984 enthüllt Cheetah

Den Anfang macht aber Wonder Woman 1984. Eigentlich sollte die Fortsetzung bereits im Sommer in den Kinos starten. Aufgrund des Coronavirus wurde der Kinostart allerdings auf Oktober 2020 verschoben. Dafür beglückt uns der neue Trailer mit der Enthüllung von Kristen Wiigs Cheetah, der großen Bösewichtin des Films.

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

The Flash öffnet die Tore ins DC-Multiversum

Der The Flash-Film mit Ezra Miller wurde bereits vor Jahren angekündigt, bisher schien die Produktion jedoch nie so richtig an Fahrt aufzunehmen. Beim DC FanDome wurde dagegen nun ein deutliches Zeichen gesetzt: The Flash dürfte in Zukunft eine essentielle Rolle beim Ausbau des Franchise übernehmen.

Ausschlaggebend dafür ist die Handlung des Films, die vom wegweisenden Comic Flashpoint inspiriert wurde und neben Ben Afflecks Batman auch die Version des Dunklen Ritter zurückbringt, die 1989 und 1992 von Michael Keaton unter der Regie von Tim Burton gespielt wurde. Die Ambitionen sind geradezu am übersprudeln.

The Suicide Squad entfesselt ein gigantisches Ensemble

Einen Trailer zu The Suicide Squad hatte James Gunn leider nicht im Gepäck. Umso beeindruckender war das Material, das er stattdessen präsentierte. Auf der einen Seite enthüllte er alle DC-Figuren, die dem neuen Squad angehören. Auf der anderen Seite präsentierte er ein fulminantes Behind the Scenes-Video:

The Suicide Squad - Sneak Peek (English) HD

Erster langer Trailer zu Zack Snyder's Justice League

Zack Snyder hat Justice League wieder endgültig an sich gerissen. Die Verwendung von Leonard Cohens Hallelujah im ersten Trailer zum Snyder-Cut besiegelte diesen Umstand. In vier einstündigen Teilen wird der Film auf HBO Max veröffentlicht, ehe er im Anschluss als ein großes Werk das DC-Universum erobert.

Zack Snyder’s Justice League - Trailer (English) HD

Robert Pattinsons The Batman sieht richtig grimmig aus

Begleitet von Nirvanas Something In the Way prügelt sich Robert Pattinsons Batman seinen Weg durch die düsteren Straßen von Gotham City. Erst 25 bis 30 Prozent des Films sollen im Kasten sein. Dem ersten Trailer ist das jedoch keineswegs anzumerken. Im Gegenteil: Das sieht alles ziemlich großartig aus bisher.

The Batman - Trailer (Deutsch) HD

Weitere Enthüllungen vom DC FanDome:

Und wann starten die neuen DC-Filme allesamt? Auch hier gibt es Antworten, auch wenn in Anbetracht der aktuellen Situation natürlich unklar ist, ob die - zum Teil weit in die Zukunft geplanten - Daten wirklich final sind.

01.10.2020 : Wonder Woman 1984

: Wonder Woman 1984 05.08.2020 : The Suicide Squad

: The Suicide Squad 30.09.2021 : The Batman

: The Batman 23.12.2021 : Black Adam

: Black Adam 31.03.2022 : Shazam 2: Fury of the Gods

: Shazam 2: Fury of the Gods 30.06.2022: The Flash

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was war euer größtes Highlight vom DC FanDome?