Robert Pattinson ist fantastisch im The Batman-Trailer – aber eine wichtige Sache kommt zu kurz

Unser Kollege Yves hat seine Meinung zum neuen The Batman-Trailer im Video zusammengefasst. Neben purer Euphorie hätte er gerne mehr Szenen mit Robert Pattinson als Bruce Wayne gesehen.

Beim DC FanDome am vergangenen Wochenende wurde das Highlight wieder mal bis ganz zum Schluss aufgespart. Die meisten Fans haben sich die ganze Zeit einen neuen Trailer zu The Batman gewünscht – und ihn kurz vor Ende des Live-Streams dann endlich bekommen.

Unser Kollege und Video-Redakteur Yves ist ein riesiger Batman-Fan und hat seine Gedanken zu der neuen Vorschau direkt in einem Video zusammengefasst. Er ist von den gezeigten Szenen komplett begeistert und feiert die Stars von Zoë Kravitz bis Robert Pattinson schon jetzt. Ein Aspekt des Hauptdarstellers von The Batman kam ihm aber noch zu kurz.

The Batman-Trailer sieht fantastisch aus – aber Bruce Wayne bleibt noch rätselhaft

Nach der kurzen Zusammenfassung seiner Eindrücke der DC FanDome-Highlights spricht Yves begeistert über den neuen The Batman-Trailer. Nachdem der Film vor längerer Zeit von Regisseur Matt Reeves als düsterer Detektiv-Noir angekündigt wurde, spiegelt sich diese Beschreibung für Yves perfekt in den finsteren Szenen des Trailers wider.

Schaut hier die komplette Video-Review von Yves zum neuen The Batman-Trailer:

The Batman sieht FANTASTISCH aus - Meine Gedanken zum Trailer mit Robert Pattinson

Dazu bekommen wir unter anderem mehr Szenen mit Zoë Kravitz als Selena Kyle und Colin Farrell als Pinguin zu sehen. Beide Stars wirken für Yves fantastisch in die Rollen und lassen ihn noch gespannter auf den kompletten DC-Film warten. Sehr positive Worte hat er auch für Robert Pattinson übrig, den er neben den lange zurückliegenden Twilight-Filmen für Werke wie Der Leuchtturm längst für einen großartigen Schauspieler hält.

Eine wichtige Sache in Bezug auf Pattinson kommt Yves im neuen The Batman-Trailer aber noch zu kurz. Während er mittlerweile einen sehr guten Eindruck von dem Star im Batman-Anzug bekommen hat, gibt es immer noch kaum Bruce Wayne-Szenen zu sehen. Dadurch kann Robert Pattinson ein grandioser Dunkler Ritter sein – als Bruce Wayne muss er aber erst noch überzeugen.

Bei uns startet The Batman dann am 3. März 2022 in den Kinos.

