"Romantischste Szene in House of the Dragon": Neue Folge bringt Fans mit überraschendem Kuss aus dem Häuschen

In der sechsten Folge von House of the Dragon Staffel 2 kommt es zu einem überraschenden Kuss und Fans der Fantasy-Serie drehen durch.

House of the Dragon liefert uns auch in Staffel 2 Folge für Folge neue Schock-Momente und Überraschungen. Am Ende von Episode 6 kam es nun zu einem Ereignis, das Fans einmal mehr sprachlos zurückließ. Dieses umfasst jedoch weder Blut und Tod, noch Inzest. Stattdessen handelt es sich um einen Kuss zweier Figuren, den viele so nicht kommen sehen haben.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zu Folge 6 von House of the Dragon Staffel 2:

Kuss zwischen Rhaenyra und Mysaria in House of the Dragon wurde von Emma D'Arcy und Sonoya Mizuno improvisiert

Während der Drachenkrieg zwischen Schwarz und Grün in vollem Gange ist, teilen Lady Mysaria aka der Weiße Wurm (Sonoya Mizuno) und Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) einen intimen Moment. So vertraut sich Mysaria ihrer gewählten Königin mit der Geschichte ihrer traumatischen Vergangenheit an, die auch Ereignisse mit Rhaenyras Ehemann Daemon (Matt Smith) beinhalten.

Die Situation mündet für die beiden Frauen in einem Kuss. Dieser kam für viele Fans überraschend, während er auch für die beiden Darsteller:innen beim Dreh nicht von vornherein geplant war. Wie Mizuno im Interview gegenüber The Wrap erklärte, war der Kuss zwischen den beiden Figuren improvisiert:

Es stand nich als Kuss im Drehbuch. Ich glaube, es stand als ... Atemzug zwischen den beiden oder so drin, und dass was auch immer passiert, unterbrochen wird.

Mizuno hatte daraufhin verschiedene Gespräche mit House of the Dragon-Showrunner Ryan Condal und Co-Star Emma D'Arcy zum weiteren Verlauf der Geschichte. Letztendlich schlug D'Arcy die Interpretation der Szene laut Mizuno vor:

Weil wir im Raum getrennt waren ... und Mysaria diese Geschichte erzählt hat, hatte D'Arcy das Bedürfnis sie zu halten und zu trösten. Davon ausgehend, hat es sich natürlich angefühlt, in den Kuss überzugehen.

House of the Dragon-Fans shippen Rhaenyra und Mysaria als neues Traumpaar

House of the Dragon-Fans teilten ihre Gefühle zu dem Kuss auf X (ehemals Twitter) und feierten den queeren Moment zwischen den beiden Figuren. So schrieb ein Fan etwa: "Und wenn ich sage, dass der Kuss zwischen Rhaenyra und Mysaria tausendmal heißer ist als jede der heterosexuellen Sex-Szenen der Serie, dann was?"

Ein weiterer Fan schrieb, dass die Serie mit dieser Szene gerade ihren romantischen Höhepunkt erreicht habe und verkündete direkt den passenden Paar-Namen für die beiden: "Die romantischste und intimste Szene in House of the Dragon gehört Rhaesaria."

Ein weiterer Fan wies darauf hin, dass der Kuss zwischen den beiden keinesfalls überraschend kam, sondern zwischen Rhaenyra und Mysaria bereits in vorherigen Szenen die Funken flogen: "Rhaenyra und Mysaria: *haben die beste sexuelle Spannung und Chemie zwischen einander* Das House of the Dragon-Fandom: YOOO DIESER KUSS KAM AUS DEM NICHTS 😳😳😳"

Wir dürfen gespannt sein, ob dieser Moment für Rhaenyra und Mysaria eine einmalige Sache bleibt oder sich die Beziehung der beiden Figuren auf romantischer und/oder sexueller Ebene vertieft. Episode 7 von House of the Dragon erreicht uns in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2024 im Streaming-Abo bei WOW.