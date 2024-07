House of the Dragon Staffel 2: Drachen-Geheimnis kündigt Auslöschung eines Fanlieblings an und es ergibt sogar Sinn

House of the Dragon Staffel 2 baut schon fleißig neue Charaktere auf, die bald schon wichtig werden. Aber eine prominente Buchfigur fehlt und Folge 6 deutet das Schlimmste an.

Die 2. Staffel von House of the Dragon bewegt sich mit großen Schritten auf ein wichtiges Ereignis für den Verlauf des Drachentanzes zu und hat dafür bereits alle wichtigen Charaktere in Stellung gebracht. Bis auf einen. Nach Folge 6 sieht jetzt alles danach aus, dass ein Fanliebling aus George R.R. Martins Vorlage in der Serienversion komplett ignoriert wird. Eine andere Targaryen-Figur wird durch diese Änderung gleich viel spannender.

Achtung, es folgen Spoiler zu House of the Dragon sowie Feuer und Blut:

House of the Dragon Staffel 2 droht mit großer Buchänderung: Wo ist Nessel?

Mit Blick auf den Geschichtsverlauf der Romanvorlage Feuer und Blut steht die sogenannte Saat der Samen kurz bevor. Um das Problem der reiterlosen Drachen zu lösen, lassen Rhaenyra (Emma D'Arcy) und die Schwarzen zahlreichen Targaryen-Bastardkinder (Drachensamen) nach Drachenstein kommen. Ziel ist es, neue Reiter:innen für die unbeanspruchten Drachen zu finden.

Vier wichtige Drachensamen hat uns Staffel 2 Stück für Stück bereits vorgestellt: Hugo Hammer, Ulf und die Brüder Addam und Alyn. Doch eine zukünftige Drachenreiterin hat House of the Dragon bisher völlig außer Acht gelassen. Ihr Name lautet in den Büchern Nessel (im Original: Nettles) – und nach Folge 6 können wir uns so gut wie sicher sein, dass sie in der Fantasy-Serie überhaupt nicht zu sehen sein wird.

Der erste Grund dafür findet sich bereits in der Castliste für die 2. Staffel von House of the Dragon. Im Gegensatz zu allen anderen wichtigen neuen Figuren wurde nämlich keine Besetzung für Nessel bekannt gegeben. Ein Drachen-Rätsel in Folge 6 erhärtet jetzt den Verdacht, dass der Charakter gestrichen wurde.

In Folge 6 macht Daemons Tochter Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) im Grünen Tal eine grausame Entdeckung: verbrannte Erde und abgenagte Schafsskelette. Das damit aufgebaute Drachen-Mysterium hat kein entsprechendes Pendant in der Buchvorlage. Vielmehr ist es eine deutlich erkennbare Vorbereitung, dass Rhaena bald auf den Drachen Schafsdieb (OT: Sheepstealer) trifft – und damit die Buchgeschichte von Nessel übernimmt.

Verändert House of the Dragon Staffel 2 jetzt die gesamte Geschichte?

Ob Nessel tatsächlich aus der Serie entfernt und durch Rhaena ersetzt wird, werden wir vielleicht schon in der nächsten Episode erfahren. In der Welt von Game of Thrones sind derartige Veränderungen gegenüber der Vorlage aber keine Seltenheit. Schon die Mutterserie strich so manch wichtigen Charakter aus George R.R. Martins Büchern, wie etwa Lady Steinherz, Arianne Martell oder Aegon Targaryen (Ja, noch einer!).

HBO Übernimmt Rhaena Targaryen die Rolle von Nessel?

Sollte Rhaena nun den Platz der Buchfigur Nessel einnehmen, hat dies natürlich verheerende Konsequenzen auf den Fortgang der Geschichte. Ohne viel zu spoilern: Nessel ist eine der wichtigsten Figuren im Team Schwarz in den kommenden Konflikten mit den Grünen und ein viel geschätzter Fanliebling.



Für die eigentliche Handlung aber wird sich erstmal gar nicht so viel ändern, wenn Nessel einfach durch Rhaena ersetzt wird. Lediglich für Daemon Targayren (Matt Smith), der im Buch eine starke Bindung zu der jungen Drachenreiterin aufbaut, bekommt die Geschichte eine andere Färbung. Dazu aber gleich mehr.

Für Rhaena hingegen ändert sich viel. In Feuer und Blut führt sie bis zum Ende des Krieges ein unspektakuläres Leben im Grünen Tal und spielt keine aktive Rolle im Tanz der Drachen. House of the Dragon trifft mit Folge 6 nun Vorbereitungen, dass Rhaena bald den wilden Drachen Schafsdieb zähmen wird. Dieser könnte dann ihre Buch-Drachendame Morgen ersetzen, die allerdings erst viele Staffeln später geschlüpft wäre.

Nessel wird zu Rhaena und das ergibt erstaunlich viel Sinn

Einige Buchfans wird diese Änderung sicher enttäuschen. Für die Serienadaption ist sie allerdings sinnvoll. Der Charakter Rhaena ist bereits seit Staffel 1 Teil von House of the Dragon. Bliebe die Serie der Vorlage treu, würde die junge Targaryen allerdings jetzt so gut wie gar nichts mehr zu tun bekommen und wäre für die Handlung irrelevant.

Ein Teil ihrer bisherigen Entwicklung war der Schmerz darüber, dass sie im Gegensatz zu ihrer Schwester Baela (Bethany Antonia) keinen eigenen Drachen hat. Wenn sie jetzt überraschend den wilden Schafsdieb beanspruchen kann, ist das ein passender Kniff, ihren Herzenswunsch zu erfüllen. Denn selbst wenn eines ihrer vier Eier jetzt geschlüpft wäre, hätte sie das Drachenkind vermutlich bis zum Ende der Serie nicht fliegen können.

HBO Rhaena

Es ergibt einfach Sinn, Rhaena den Platz von Buch-Nessel einnehmen zu lassen. So kann House of the Dragon der bereits etablierten Figur eine prominentere und aktivere Rolle im weiteren Verlauf des Drachentanzes zuschreiben, anstatt Charakter und Darstellerin auf halber Strecke links liegenzulassen. Zudem muss die Serie dank dieses Kniffs kurz vor Ende der Staffel keine komplett neue Figur aufbauen, von der wir noch nie zuvor gehört haben.

Der Figurenwechsel der Serienadaption ist noch aus einem weiteren Grund erstaunlich sinnvoll. In der Vorlage entwickelt sich zwischen Daemon und Nessel eine ambivalente und innige Beziehung, die in zwei Richtungen gedeutet werden kann. Einer beliebten Fantheorie zufolge könnte die junge Drachenreiterin nämlich in Wahrheit Daemons leibliche Tochter gewesen sein.

Somit erscheint es nur logisch, dass die Buchfigur nun durch seine kanonische Tochter ersetzt wird. Auch für die Charakterentwicklung von Daemon Targaryen ist eine intensivierte Vater-Tochter-Beziehung um einiges nachvollziehbarer und interessanter, als eine (weitere) toxische Liebelei. Den (nicht ganz zuverlässigen) Romanerzählungen nach, kann Nessel auch als Love Interest gedeutet werden, mit dem er seine Ehefrau und Königin Rhaenyra betrügt. Aber das ist eine andere Geschichte, auf die wir in Staffel 3 vielleicht nochmal zurückkommen werden.

