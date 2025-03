RTL greift mit dem Sommerhaus der Normalos total daneben: Dieser Fehler bringt Fans auf die Palme

Mit dem Sommerhaus der Normalos wollte RTL testen, ob das skandalöse Reality-Format auch ohne prominente Besetzung funktioniert. Leider kommt die Show bei den Fans überhaupt nicht gut an. Eine Sache nervt das Publikum seit Folge 1.

Das Sommerhaus der Stars ist eine der erfolgreichsten Reality-Shows im deutschen TV. Bei dem RTL-Format werden Z-Promi-Paare in ein Bauernhaus gepfercht, um zwei Wochen Psychoterror zu überstehen. Was grausam klingt, erwies sich als Erfolgsgarant für Traumquoten – in jeder Staffel kam es zu Skandalen, die für Schlagzeilen sorgten.

Jetzt wagte RTL mit dem Sommerhaus der Normalos einen neuen Schritt. Was passiert, wenn man anstelle von Promis "normale" Menschen ohne TV-Erfahrung in die Extremsituation schickt? Leider ging das Experiment nach hinten los. Warum die Fans inzwischen richtig genervt sind, erfahrt ihr hier.

RTL hat mit den Normalos im Sommerhaus einen großen Fehler gemacht

Als das Sommerhaus der Normalos angekündigt wurde, waren Fans total neugierig: Wie gehen Paare ohne Medienerfahrung damit um, vor ganz Deutschland an die Belastungsgrenze getrieben zu werden? Viele hatten gehofft, dass die Normalos auf das typische Reality-Drama verzichten und stattdessen echte, ungefilterte Gefühle zeigen. Was RTL stattdessen liefert, nervt die Fans gewaltig: Die Normalos entpuppen sich als Möchtegern-Stars, die längst all die Tricks der Reality-Elite draufhaben, um möglichst viel Sendezeit zu generieren.

Besonders Paare wie Vanessa und Richard sorgen aus diesem Grund für Ärger. Es wird ständig spürbar, dass Vanessa um jeden Preis Konflikte heraufbeschwört, um dann melodramatisch in die Kamera zu schluchzen. Der Vorwurf der Fans: Die Normalos wollen berühmt werden und verhalten sich deshalb unauthentisch. Sie sind also genauso fake wie all die Realitystars, die wir täglich im Trash-TV sehen. Ein Fan lässt seiner Enttäuschung auf Instagram freien Lauf:

Bin ich eigentlich die Einzige, die echt enttäuscht ist, dass die (fast) alle fame und die Realitystars von morgen werden wollen? Ich hab mich auf die Normalos gefreut und darauf, dass es nicht immer um Sendezeit geht. [...] Schade, dass entweder ich oder die Teilnehmer da was falsch verstanden haben.

Viele Fans hatten gehofft, mehr Action statt Drama zu sehen. Stattdessen erinnert die Show an eine Low-Budget-Version des Originals. Der Normalo-Cast wirke unsympathisch, da er nur auf der Jagd nach dem nächsten Skandal sei:

"Ich hatte auch auf ein lustigeres Format gehofft, um ehrlich zu sein. So ist das einfach genau das Gleiche wie das Sommerhaus der Stars."

"Sie schauen Sendungen und kupfern das schlechte Benehmen ab."

"Also da fand ich die ganzen 'Stars' vorher normaler."

Manche Fans verteidigen aber auch den Cast. Schließlich würde niemand in die Show gehen, der nicht berühmt werden wolle: "Langweiler will keiner sehen. Wir schauen es doch nur, weil dort die Fetzen fliegen." Es bleibt abzuwarten, ob RTL nach diesen Kritiken eine zweite Staffel produzieren wird.

Sommerhaus der Normalos: So kannst du die neue Reality-Show schauen

Das Sommerhaus der Normalos ist exklusiv bei RTL+ zu sehen, immer montags erscheint eine neue Folge auf dem Streamingdienst. Ein Sendeplatz im linearen TV ist bisher nicht geplant.