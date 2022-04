Rückschlag für MCU-Fans: Andrew Garfields neuste Aussagen dämpfen Amazing Spider-Man 3-Hoffnungen

Nach seiner kommenden Mini-Serie will Andrew Garfield eine Schauspielpause einlegen. Damit werden Hoffnungen auf eine baldige Spider-Man-Rückkehr von ihm erstmal gedämpft.

Im Jahr 2021 war Andrew Garfield als Schauspieler präsenter denn je. Neben seiner gefeierten Marvel-Rückkehr in Spider-Man: No Way Home war der Star auch in den oscarnominierten Filmen The Eyes of Tammy Faye und Netflix' Tick, Tick… Boom! zu sehen.

Nach diesem beachtlichen Pensum braucht Garfield anscheinend eine Pause. Die hat er jetzt angekündigt, was eine zeitnahe Spider-Man-Rückkehr erstmal in weite Ferne rücken lässt.

Müde von Marvel-Lügen? Andrew Garfield nimmt sich Schauspielauszeit

In einem neuen Variety-Interview über seine kommende Mini-Serie Mord im Auftrag Gottes kündigt Andrew Garfield an, dass er sich demnächst eine Pause von seinem Beruf nimmt:

Ich muss mich neu kalibrieren und überdenken, was ich als nächstes tun möchte und wer ich sein möchte, und für eine Weile einfach ein bisschen eine normale Person sein. Denn die Award-Saison ist ja bekanntlich wie der Schleudergang in einer Waschmaschine. Ich muss eine Weile einfach ein bisschen gewöhnlich sein.

Schaut hier noch einen Trailer zu Mord im Auftrag Gottes mit Andrew Garfield:

Mord im Auftrag Gottes - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Auch wenn Garfield den Stress der Award-Saison als Grund für seine Schauspielpause angibt, könnte der Rückzug laut Comic Book auch mit dem öffentlichen Druck durch Spider-Man: No Way Home zusammenhängen. Am laufenden Band wurde der Star vor der Veröffentlichung des MCU-Blockbusters mit Fragen zu seiner möglichen Rückkehr gelöchert, was ihn sogar zum Lügen trieb.

Vielleicht will sich der Schauspieler einfach von dem Stress und Druck ausruhen, den das ständige Marvel-Lügen verursacht hat. Wie lange Andrew Garfield eine Schauspielpause einlegt und ob er in Zukunft für einen weiteren Marvel-Auftritt oder sogar The Amazing Spider-Man 3 zurückkehrt, ist nicht bekannt.

