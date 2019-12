Ryan Reynolds bestätigt Deadpool 3: Der Weg ins MCU ist damit frei

Mit R-Rating oder kinderfreundlich? Seit langem wird über die Zukunft von Deadpool unter Disney spekuliert. Nun hat Ryan Reynolds bestätigt: Deadpool 3 ist immerhin Arbeit.

Disney hat sich mit dem Kauf von Fox nicht nur klassische Blockbuster-Marken wie die X-Men einverleibt, sondern auch einige Stoffe, die so gar nicht zum Profil des Mäusekonzerns passen wollen. Oder wie stellt ihr euch ein Treffen von Simba mit einem Xenomorph vor? Jedenfalls liegt auch Deadpool im milliardenschweren Einkaufswagen. Nun hat Hauptdarsteller und Marketing-Maschine Ryan Reynolds ein Lebenszeichen für den nächsten Film Deadpool 3 ausgesendet. Vor laufenden Kameras.

Ryan Reynolds: Arbeit an Deadpool 3 läuft

Deadpool 3 kommt, so viel ist sicher, und er wird natürlich in Zusammenarbeit mit Marvel Studios gedreht, die das Marvel Cinematic Universe um (ehemals) Iron Man, Captain America und Co. verantworten. Das bestätigte Reynolds am 24. Dezember in einer amerikanischen Morning Show. Konkret erklärte er:

Ja, wir arbeiten aktuell [an Deadpool 3] mit dem ganzen Team. Wir sind jetzt drüben bei Marvel [Studios], was sich plötzlich wie die 1. Liga anfühlt. Es ist so verrückt.

Schaut euch das Video von Ryan Reynolds' Auftritt bei Live with Kelly and Ryan hier an. Ab 9:22 beginnt die Frage zu Deadpool. Danach spricht Reynolds übrigens über Red Notice, den er unter anderem mit Dwayne Johnson dreht.



Wann kommt Deadpool 3 ins Kino?

Die Ankündigung von Deadpool 3 ist keine Überraschung, hört sich aus dem Mund von Ryan Reynolds allerdings konkreter an aus jenem von Comic-Schöpfer Rob Liefeld. Noch gibt es keinen festen Starttermin für das dritte Abenteuer des plappernden und ballernden Antihelden. Ebenso fehlt bisher ein Regisseur.



Wir können gespannt sein, wie sich Reynolds, dessen Wunsch nach kreativer Kontrolle allseits bekannt ist, in das filmische Konzept des Marvel Cinematic Universe einfügt. Ebenso könnte Deadpool 3, sollte die Verbindung zum MCU sofort vorbereitet werden, ein Novum in dem Kino-Universum sein und ein Wegweiser für die Zukunft.

Deadpool 3 im MCU mit FSK 16?

Die beide Deadpool-Filme hatten gezeigt, dass ein Publikum für Comicverfilmungen mit einer höheren Altersfreigabe existiert und der Milliardenerfolg von Joker hat diese Wahrnehmung noch einmal bestärkt. Es sei den Fans zu wünschen, dass die Versprechungen eines Deadpool 3 mit R-Rating unter Disney wahrgemacht werden.

Ryan Reynolds jedenfalls geht seinen umstrittenen Weg zur Hollywood-Herrschaft weiter.

Nach dem Netflix-Film 6 Underground wird Reynolds in der Actionkomödie Free Guy zu sehen sein. Des Weiteren stehen die Sequels The Hitman's Wife's Bodyguard und Die Croods 2, Red Notice mit The Rock und Gal Gadot sowie mögliche weitere Auftritte in Franchises wie Pokémon oder Fast and Furious an.

Wollt ihr, dass Deadpool mit Teil 3 ins MCU kommt?