Ryan Reynolds tut sich mit Comedy-Legende zusammen – doch sein neuer Film ist nichts für Deadpool-Fans

Vor Deadpool 3 kommt zumindest dieses Jahr noch ein neuer Ryan Reynolds-Film. Der ist aber eher was für Fans von Weihnachtsfilmen. Schaut bei uns den ersten Trailer.

Auf Deadpool 3 müssen wir noch bis 2024 warten. Dafür bringt Ryan Reynolds in der Marvel-Fortsetzung sogar Hugh Jackman als Wolverine zurück. Reynolds-Fans dürfen sich aber immerhin dieses Jahr noch auf einen neuen Film mit dem Star freuen. Der kommt zum Streamingdienst Apple TV+ und ist eher für die besinnliche Zeit geeignet. Dafür ist auch eine Comedy-Legende dabei.

Schaut hier den ersten Trailer zur Weihnachtskomödie Spirited:

Spirited — Teaser (English) HD

Ryan Reynolds und Will Ferrell legen Weihnachtsklassiker neu auf

Spirited ist an die berühmte Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol von Charles Dickens angelehnt. Darin wird der geizige, egoistische Ebenezer Scrooge zur festlichen Zeit von vier Weihnachtsgeistern aufgesucht. In der Neuauflage vom Daddy's Home-Regisseur Sean Anders verkörpert Ryan Reynolds eine moderne Version der Scrooge-Figur. Comedy-Legende Will Ferrell spielt einen der Weihnachtsgeister.

Neben der weihnachtlichen Festtagsstimmung und viel Spaß wird Spirited auch Musical-Sequenzen enthalten. Ab dem 18. November könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Dann kommt der Film mit Ryan Reynolds und Will Ferrell ins Streaming-Abo von Apple TV+. Deadpool 3 soll nach einer aktuellen Verschiebung am 8. November 2024 ins Kino kommen.

Wie findet ihr den Trailer zu Spirited?