Deadpool 3 hat endlich Starttermin und die größte und überraschendste Marvel-Rückkehr nach Robert Downey Jr.

Deadpool 3 macht einen der größten Fan-Träume des MCU wahr: Hugh Jackmans Wolverine wird nach Logan in dem Marvel-Film an der Seite von Ryan Reynolds auftreten.

Darauf warten Fans seit Jahren: Deadpool 3 wird endlich den Merc with a Mouth und Hugh Jackmans Wolverine vereinen. Damit könnten sie ein alle mal den peinlichen X-Men Origins: Wolverine vergessen machen, in dem Reynolds zum ersten Mal als Deadpool zu sehen war.

Das ist über Deadpool 3 mit Ryan Reynolds und Hugh Jackmans Wolverine bekannt

Ryen Reynolds hat die wohl größte Marvel-Rückkehr nach Robert Downey Jrs. Iron Man in einem Video bekannt gegeben, das ihr hier sehen könnt:

Darin witzelt er über die unglaubliche Herausforderung, die Deadpools Einzug ins Marvel Cinematic Universe darstellt und die vielen Gedanken, die er sich darüber gemacht hat mit dem Ergebnis: nichts. Keine Idee sei ihm gekommen, außer eine: Die Reunion von Deadpool und Wolverine aus dem 2009 erschienenen X-Men Origins: Wolverine. "Jackman" läuft im Hintergrund dann auch durchs Video.

Fest steht bisher:

Mit Deadpool 3 kommen Ryan Reynolds Held und Wolverine nach Jahren der Spekulation ins MCU. Beide gehörten vorher zu Fox' X-Men-Universum.

Es wird Hugh Jackmans erster Auftritt in der Marvel-Rolle seit dem Abschieds-Film Logan - The Wolverine aus dem Jahr 2017.

Regie führt Shawn Levy, mit dem Reynolds bereits Fee Guy und den Netflix-Film The Adam Project umgesetzt hat.

Das Drehbuch wird von den Deadpool-Stammautoren Rhett Reese und Paul Wernick geschrieben.

Wann kommen Wolverine und Deadpool ins MCU?

Am 6. September 2024 kommt Deadpool 3 in die amerikanischen Kinos. Damit kehrt Wolverine sieben Jahre nach seinem letzten Kino-Auftritt zurück und das in einem besonderen Jahr für die Comic-Geschichte, wie Gizmodo anmerkt.

2024 wird nämlich der 50. Geburtstag von Deadpool feiert, der 1974 in der Ausgabe 181 von The Incredible Hulk seinen ersten Comic-Auftritt hatte

