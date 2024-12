"S.W.A.T. abzusetzen ist ein verdammter Fehler": Deshalb traf Shemar Moore das Serien-Aus nach Staffel 6 persönlich so hart

Obwohl S.W.A.T. nach der 6. Staffel abgesetzt wurde, gab es noch eine 7. und 8. Staffel. Besonders dürfte das Hauptdarsteller Shemar Moore freuen, der das vermeintliche Serien-Aus stark kritisierte.

Manchmal werden abgesetzte Serien von anderen Sendern oder Streaming-Diensten übernommen, manchmal entscheiden sich die Programm-Chef:innen selbst nochmal um. Bei S.W.A.T. ist Letzteres passiert – und zwar gleich zweimal. Nach der 6. Staffel sollte die Action-Serie eigentlich nicht mehr fortgesetzt werden, doch dann kam eine finale 7. Staffel, die doch nicht das Ende war. Gerade läuft Staffel 8 der Hit-Serie.

Insbesondere der Hauptdarsteller Shemar Moore wird damit einverstanden sein, wenn man seine Enttäuschung und Entrüstung über die erste Absetzung kennt.

Shemar Moore kritisierte CBS ganz direkt für die Fehlentscheidung

Als S.W.A.T. zum ersten Mal abgesetzt wurde, war Shemar Moore sehr getroffen. In einem Reel auf Instagram teilte der Schauspieler 2023 seinen Frust über die Entscheidung. Für ihn ergab es keinen Sinn. Immerhin hätte S.W.A.T. zu diesem Zeitpunkt zu den Serien mit den höchsten Einschaltquoten gehört. Aber auch abgesehen davon hatte Moore ein starkes Argument gegen die Absetzung:

S.W.A.T. ist die diverseste Sendung auf CBS. Als ich als Hondo für S.W.A.T. gecastet wurde, wurde CBS noch wegen mangelnder Diversität kritisiert.

Angefangen beim Hauptdarsteller Shemar Moore selbst, hat S.W.A.T. einen sehr diversen Cast und war von Anfang an darum bemüht, die Herausforderungen und Lebenswelten von People of Color in den USA abzubilden. Ebenfalls verhandelt die Serie anhand von Moores Charakter Hondo sehr intensiv, wie schwarze Polizist:innen sich positionieren können. Die Serie trotz starker Einschaltquoten abzusetzen, wirkt im Angesicht des politischen Klimas rund um Rassismus innerhalb der US-Polizei unangebracht.

In seinem Video sprach Moore über mangelnde Repräsentation von People of Color in Hauptrollen:

Ich bin gerade der einzige afroamerikanische, männliche Hauptdarsteller im Network-Fernsehen.

Dass Shemar Moore die Absetzung daher persönlich trifft, weil er selbst seine einzige Repräsentation in einer Hauptrolle im Kabelfernsehen der USA ist, dürften alle verstehen. Zudem wäre S.W.A.T.-Produzent Aaron Rahsaan Thomas darum bemüht, auch die Regie- und Drehbuch-Stellen mit People of Color zu besetzen, schrieb die LA Times zum Start der Serie 2017. Das alles würde bei der Absetzung wegbrechen.

Hinzu kam, wie abrupt die Nachricht über die Absetzung verkündet wurde. Laut Moore wurde die Entscheidung getroffen, ohne dass die Serie sich ordentlich hätte verabschieden können. Moore hätte gedacht, dass es zumindest noch eine letzte Staffel geben würde, in der die Serie zu einem richtigen Ende kommt – oder eben weiterläuft. Moore schreibt:

S.W.A.T. abzusetzen ist ein verdammter Fehler.

Hier könnt ihr euch das Video von Moore anschauen:

Jetzt läuft S.W.A.T. bereits 8 Jahre. Wie lange die Action-Serie sich noch halten wird und ob sie vielleicht sogar die magische 10. Staffel erreicht, bleibt abzuwarten. Bisher wurde die 9. Staffel noch nicht offiziell bestellt.

Wo kann ich S.W.A.T. streamen?

Die 8. Staffel von S.W.A.T. läuft in Deutschland derzeit bei Sky, wobei die neuen Folgen dann wöchentlich immer nach der Ausstrahlung bei WOW zu streamen sind. Zu Netflix kam kürzlich die 6. Staffel der Action-Serie.