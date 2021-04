"Sadistisch laut" und intensiv: Im Horror-Trailer mit Godzilla vs. Kong-Star lauert das Grauen hinter jeder Ecke

Der Regisseur des Horrorfilms The Ritual bei Netflix kehrt zurück und schickt in The Night House Godzilla vs. Kong-Star Rebecca Hall zur gruseligen Trauerverarbeitung.

Trauerbewältigung bietet bekanntlich ein einreichhaltiges Reservoir für die nach Ideen fischenden Horror-Autor*innen von Welt. So auch im Sundance-Film The Night House. In dem Horrorfilm mit Godzilla vs. Kong-Star Rebecca Hall (Tales from the Loop) spürt eine Witwe den Todesumständen ihres Ehemanns nach und wird von grauenhaften Erscheinungen geplagt.

Schaut euch hier den ersten Trailer für den an Hereditary und Conjuring erinnernden Film an. Einen deutschen Kinostart hat The Night House übrigens auch.

Schaut euch hier den ersten Trailer für den Horrorfilm The Night House an:

The Night House - Trailer (English) HD

Worum geht es in dem Horrorfilm mit Godzilla vs. Kong-Star Rebecca Hall?

Der plötzliche Tod ihre Ehemannes lässt Beth (Rebecca Hall) in ihren Grundfesten erschüttert zurück. Ganz allein findet sie sich in dem gemeinsamen Haus am See wieder, das er für sie gebaut hat, und versucht sich zu sammeln. Doch dann fangen die Träume an.

Verstörende Visionen suchen Beth heim, die auf eine übernatürliche Präsenz in ihrer Nähe hindeuten. Doch was im nächtlichen Haus wie eine geisterhafte Wirklichkeit Gestalt annimmt, verliert bei Tageslicht alle Beweiskraft gespenstischer Besucher.

Obwohl ihre Freunde ihr davon Abraten, beginnt die Witwe die hinterlassenen Besitztümer ihres toten Mannes genau durchzusehen, um so vielleicht Antworten zu erhalten. Doch worauf sie im Zuge ihrer Suche stößt, sind Geheimnisse, die sie zutiefst beunruhigen und erschrecken.

Die Fakten zum Horrorfilm: Wann kommt The Night House ins Kino und mehr

Wann kommt The Night House ins Kino? The Night House startet nach aktuellen Angaben am 15. Juli 2021 in den deutschen Kinos.

© Phantom Four Films The Night House

Wer steckt hinter dem Horrorfilm? Regisseur David Bruckner bleibt dem Horrorfilm seit seinem Regiedebüt The Signal aus dem Jahr 2007 treu. Zuletzt drehte er den Wandertrip The Ritual, der in Deutschland bei Netflix erschien. Als nächstes soll Bruckner übrigens einen Horror-Meilenstein rebooten: Hellraiser. Dabei arbeitet er wieder mit den The Night House-Autoren Ben Collins und Luke Piotrowski (Super Dark Times) zusammen.

Was sagen die Kritiker darüber? The Night House feierte seine Premiere bereits 2020 beim Sundance Film Festival und erhielt überwiegend positive Kritiken.

Bei Indie Wire beschreibt David Ehrlich den Film als "schauderhaft intensiven und sadistisch lauten Horrorfilm" mit Jump Scares, die "grausam und aggressiv genug sind, um einen in die Unterwerfung zu zwingen".

The Night House ist etwas für Fans von: Conjuring, The Ritual und Hereditary.

