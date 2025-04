Sam Neill entschuldigt sich nach kindischem Jurassic Park-Witz bei Steven Spielberg: "Tut mir leid"

Sam Neill gilt als einer der größten Jurassic Park-Stars. Kurz vor dem Start von Jurassic World 4 gönnt er sich einen Spaß, für den er sich bei Steven Spielberg entschuldigt.

Die Jurassic Park- und Jurassic World-Filme begeistern dank gigantischen Dinos und viel Herz. Für letzteres ist auch Sam Neill verantwortlich, der in drei Teilen des Franchise Dr. Alan Grant verkörpert. Kurz vor dem Start von Jurassic World 4: Die Wiedergeburt gönnt er sich jetzt ein Späßchen, das ihm sofort peinlich ist. Vor allem gegenüber Steven Spielberg.

Jurassic Park-Star Sam Neill will Steven Spielberg nicht verhöhnen

Auf seiner Instagram-Seite hat Neill kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er mit einer Art kleinem Traktor durch sonnige Landschaften fährt. Auf der Ladefläche hat er einen aufblasbaren T-Rex, den er fragt: "Willst du heute ein paar Knochen ausbuddeln? Alles klar, los geht's!"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neills Scherz spielt auf seine Jurassic Park-Rolle als Archäologe Dr. Grant an, der sich im Laufe der Filmreihe gleich mehrmals mit einem T-Rex konfrontiert sieht. Es handelt sich um einen völlig harmlosen Witz. Aber offenbar hat Neill dennoch Angst, das Kino-Franchise oder dessen Vater Steven Spielberg zu verunglimpfen. Er schreibt:

Das ist so albern. Warum habe ich das gemacht? Tut mir leid, Steven.

Neills Reue zum Trotz wird sein Jux viele Fans amüsieren. Gute zwei Monate vor Kinostart von Jurassic World 4: Die Wiedergeburt können sie Dino-Content sicherlich gut gebrauchen. Nur eine Sache könnte ihre Stimmung womöglich trüben: Sam Neill soll laut eigenen Angaben nicht in Teil 4 zurückkehren.

Wann kommt Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ins Kino?

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt wird am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos erscheinen. Vor der Kamera sind unter anderem Scarlett Johansson (Black Widow), Mahershala Ali (Moonlight) und Jonathan Bailey (Bridgerton) zu sehen. Auf dem Regiestuhl saß Gareth Edwards (The Creator). Das Drehbuch schrieb David Koepp, der diese Position auch beim ersten Film von 1993 innehatte.