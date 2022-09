Samaritan-Besetzung: Daher kennt ihr Sophia Tatum, Pilou Asbæk und Javon Walton

An Sylvester Stallones Seite in Samaritan sind Sophia Tatum, Pilou Asbæk und Javon Walton gerade bei Amazon zu sehen. Wir erklären, welche Rollen sie noch gespielt haben.

Besetzung von Samaritan: Pilou Asbæk spielt Cyrus

© Amazon Pilou Asbæk als Cyrus

Samaritan mit Sylvester Stallone liefert Fans auf Amazon gerade echte Superhelden-Abwechslung. In der Story um die Rückkehr eines abgetauchten Übermenschen haben sich für viele Zuschauer Sophia Tatum Pilou Asbæk und Javon 'Wanna' Walton als Lieblinge herauskristallisiert.

Der bekannteste der drei ist womöglich Asbæk, der mit Cyrus den Fiesling des Films verkörpert. Viele werden den Schauspieler als Euron Greyjoy aus Game of Thrones kennen. Mit Rollen in Ghost in the Shell, Uncharted und dem Horror-Kracher Operation: Overlord sind ihm aber auch Blockbuster und Genre-Filme nicht fremd.

Besetzung von Samaritan: Javon 'Wanna' Walton spielt Sam

© Amazon Sam (Walton) und Joe Smith/Samaritan (Stallone)

Die größte Rolle unter den drei Stars hat ohne Frage Javon Walton. Der junge Sam wächst zwischen Armut und Verbrechen auf. Als Gang-Mitglieder ihn angreifen, lockt das den Samaritan (Stallone) zum ersten Mal seit Jahren wieder aus der Reserve. Walton ist vielen durch seine Rolle Ashtray in Euphoria ein Begriff, spielte aber auch größere Rollen in Utopia und The Umbrella Academy.

Besetzung von Samaritan: Sophia Tatum spielt Sil

© Amazon Sophia Tatum als Sil

Zu den Mitgliedern von Cyrus' Straßengang gehört unter anderem auch Sil. Darstellerin Sophia Tatum wurde bisher nur in wenigen großen Rollen besetzt, hat aber schon ein paar beeindruckende Titel im Lebenslauf stehen. So war sie in Riverdale als Agent Drake mit dabei und verkörperte Jenny Tuffield in der unglücklicherweise abgesetzten Netflix-Serie I Am Not Okay With This. Auch in Fast & Furious 9 hatte sie einen kleinen Auftritt.

Was haltet ihr von Samaritan?