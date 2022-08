Sylvester Stallone hat in Samaritan andere Stimme: Darum ergibt die Wut vieler Amazon-Fans gar keinen Sinn

Sylvester Stallone feiert mit Samaritan einen neuen Auftritt bei Amazon Prime. Viele Fans kritisieren dabei seine "neue" deutsche Stimme. Aber die Wut ist grundlos.

In Samaritan ist Sylvester Stallone seit Kurzem als Superheld in Rente zu sehen. Die Amazon-Action ruft bei vielen deutschen Fans seit Erscheinen Entsetzen hervor. Der Star hat dort eine ungewohnte Synchronstimme, die viele als absolute Fehlbesetzung abtun. Dabei ist der Sprecher alles andere als neu. Und hat seinen Wert in mehreren Mega-Auftritten des Schauspielers bewiesen.

Samaritan auf Amazon Prime: Wut der Sylvester Stallone-Fans ist unbegründet

Zunächst einmal wurde hier nicht einfach willkürlich eine Stimme durch eine andere ersetzt. Stallones deutscher Stammsprecher Thomas Danneberg, der unter anderem auch Terence Hill synchronisierte, setzte sich 2019 zur Ruhe. Aber nicht, ohne sich angemessen zu verabschieden.

Und während Dannebergs verdienter Ruhestand für viele Fans schwer zu verschmerzen ist, richtet sich die Wut vieler Zuschauer gegen die angeblich "neue" Sychronstimme Stallones. "Geht ja mal gar nicht", gibt es in den YouTube -Kommentaren unter dem deutschen Trailer häufiger zu lesen. "Grausam" nennt sie ein anderes Community-Mitglied.

Dabei gehört die Stimme keinem geringerem als dem deutschen Kino-Star Jürgen Prochnow (Das Boot, The Da Vinci Code – Sakrileg). Es ist also kein eilig besetzter Unbekannter, der Stallone hier synchronisiert. Vor allem aber tut er es längst nicht zum ersten Mal.

Denn wie einige Fans nicht wissen dürften, lieh Prochnow Stallone bereits etwa im Mega-Hit Rocky, dem Sequel Creed II oder dem Action-Kracher Rambo: Last Blood seine Stimme. Der Schauspieler war also schon vor 46 Jahren als deutsche Version des Hollywood-Stars zu hören.

Sich erst an Prochnows Tonfall gewöhnen zu müssen, ist absolut nachvollziehbar. Sich allerdings über die schlechte Auswahl der "neuen" Synrchonstimme zu beschweren, ergibt schlicht wenig Sinn.

