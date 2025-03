Samsung-Soundbar günstig wie nie: Holt euch jetzt 5.1.2-Sound mit echtem Dolby Atmos an den Fernseher

Wertet jetzt euer TV-Erlebnis mit einer guten Samsung-Soundbar nebst Subwoofer auf, die es noch nie so günstig gab.

Nichts geht über eine Soundbar als einfache und erschwingliche Lösung für besseren TV-Sound. Jetzt könnt ihr euch ein gut bewertetes 5.1.2-System von Samsung in Form der HW-Q810GD nebst Subwoofer bei Amazon um 17 Prozent reduziert holen *, wenn ihr den Coupon auf der Shop-Seite aktiviert. So günstig gab es das im vergangenen Jahr erschienene Modell laut Vergleichsseiten noch nie!

Samsung-Soundbar zum Tiefstpreis schnappen Deal Jetzt zu Amazon

Das bietet die Samsung HW-Q810GD mit Subwoofer



Mit 11 integrierten Lautsprechern und einem externen, aber kabellosen 8-Zoll-Subwoofer verspricht die Samsung HW-Q810GD raumfüllenden 3D-Sound, wofür neben weiteren Codecs auch Dolby Atmos und DTS:X mit an Bord sind. Bei Bedarf beschallt sie euch mit bis zu 360 Watt Spitzenleistung.

Als Verbindungsstandards sind neben optischem Anschluss und HDMI mit 4K-Pass-Through und HDR-Support auch Bluetooth 5.2 und WLAN mit dabei. Obendrein gibt es auch Unterstützung für Drittanbieter-Features wie beispielsweise Apple AirPlay 2, Google Cast und Spotify zum Musikhören, ebenso wie für die Sprachassistenten Amazon Alexa und Samsung Bixby.

Wer einen kompatiblen Samsung-Fernseher besitzt, kann mit Q-Symphony TV-Lautsprecher und Soundbar auch perfekt abstimmen und mittels SpaceFit Sound Pro auf raumoptimierten Sound zurückgreifen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch auf der Shop-Seite bei Amazon *.





Rezensionen und Test: So gut ist die Samsung HW-Q810GD mit Subwoofer

In 24 Rezensionen bei Amazon * kommt die Samsung-Soundbar mit Subwoofer bei einer durchschnittlichen Bewertung mit 4,3 von 5 Sternen ziemlich gut an. Hervorgehoben werden so gut wie immer der. Berichte von Problemen gibt es kaum. Auch im Fachtest bei Stiftung Warentest gab es mit der Note 2,0 das, ebenso wie bei Computerbild mit 1,6.

Bei letzterem wird gelobt, dass es hier viel Soundbar mit hochwertiger Verarbeitung für wenig Geld gibt. Hervorgehoben werden ein kraftvoller Klang mit sehr guter Sprachverständlichkeit, gute Raumklangeffekte und die Musikwiedergabe per Bluetooth, AirPlay und Chromecast, während keine Negativpunkte herausgestellt werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.