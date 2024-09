Jurassic World 4 schafft wichtigen Meilenstein: Scarlett Johansson als Dino-Jägerin rückt näher

Der nächste Film aus dem Jurassic World-Universum hat einen großen Meilenstein hinter sich gebracht. Jetzt geht die Fortsetzung mit Scarlett Johansson in die nächste Phase.

Anfang des Jahres überraschte Universal mit der Ankündigung eines neuen Jurassic World-Films, der inzwischen einen offiziellen Titel erhalten hat: Jurassic World: Die Wiedergeburt (im Original: Jurassic World Rebirth). Zuletzt gab es sogar die ersten Bilder mit Hauptdarstellerin Scarlett Johansson (Ghost in the Shell) zu bestaunen.

Bis Teil 4 der Jurassic World-Saga ins Kino kommt, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das Filmteam hat dennoch eine wichtige Etappe in der Entstehung des Action-Blockbusters hinter sich gebracht: Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, wie Produzent Frank Marshall (Indiana Jones) verrät.

Jurassic World 4-Produzent Frank Marshall feiert Abschluss der Dreharbeiten mit neuem Bild

Am Wochenende meldete sich Marshall auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zu Wort, um den Meilenstein zu feiern. "That's a wrap" ("Wir sind fertig."), schreibt er und postet dazu sein Bild von einer Mütze mit Jurassic World-Logo. Bereits in den vergangenen Wochen meldete er sich auf X regelmäßig mit Updates zum Dreh zu Wort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Dreharbeiten zu Jurassic World: Die Wiedergeburt starteten am 13. Juni 2024 und haben sich über den Sommer gestreckt. Gedreht wurde in London, Thailand und Malta, wo zuletzt auch Jurassic World: Ein neues Zeitalter zu Gast war. Jetzt geht das gedrehte Material in die Postproduktion, ehe der fertige Film nächstes Jahr ins Kino kommt.

Darum gehts in Jurassic World 4 mit Scarlett Johansson

Die Wiedergeburt setzt fünf Jahre nach dem letzten Teil ein und erzählt von Zora Bennett (Scarlett Johansson), einer Expertin für Top-Secret-Operationen. Genau eine solche soll sie anführen, um wertvolles DNA-Gut von Dinosauriern zu sichern. Denn die sind mal wieder am Aussterben.

Wie sich herausstellt, konnten sich die Dinos trotz ihrer wuchtigen ersten Auftritte nicht an das Ökosystem unserer Welt anpassen. Die Wissenschaft will nun vor dem zweiten Aussterben so viele Informationen über das Erbgut wie möglich sammeln, um ein Medikament zu kreieren, das wundersame Heilungen vollbringen soll.

Ausgedacht hat sich die Geschichte David Koepp, aus dessen Feder die Drehbücher der ersten beiden Jurassic Park-Filme von Steven Spielberg stammen. Verantwortlich für die Inszenierung ist Gareth Edwards, der sich dank Godzilla, Rogue One und The Creator bestens mit Monstern, Franchises und Blockbustern auskennt.

Zum Weiterlesen: Scarlett Johansson hat alles für Jurassic World 4 gegeben

Wann startet Jurassic World 4 im Kino?

Ein Dreivierteljahr müssen wir uns noch gedulden, bis Jurassic World: Die Wiedergeburt ins Kino kommt. Wenn alles nach Plan läuft, startet der Film am 2. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Neben Scarlett Johansson gehören Mahershala Ali (Moonlight), Jonathan Bailey (Wicked) und Rupert Friend (Asteroid City) zum Cast.