Schauspiel-Gott Daniel Day-Lewis kehrt nach 7 Jahren zurück: So sieht er in seinem ersten Film nach dem Ruhestand aus

Vor sieben Jahren kehrte Daniel Day-Lewis seiner Schauspielkarriere den Rücken. Nun meldet er sich überraschend für ein ganz besonderes Projekt vor der Kamera zurück.

Er gilt als einer der besten Schauspieler aller Zeiten: Wenn Daniel Day-Lewis auf der großen Leinwand zu sehen ist, darf man sich auf eine packende Darbietung freuen, die lange nachhallen wird. Von There Will Be Blood über Gangs of New York bis zu Lincoln: Day-Lewis zieht in jedem Film komplett in den Bann.

Seit sieben Jahren war er jedoch nicht mehr im Kino zu sehen. Nach seiner meisterhaften Performance in Der seidene Faden verabschiedete er sich 2017 von der Schauspielerei und ging in den Ruhestand. Wie sich herausstellt, handelte es sich dabei jedoch nur um eine temporäre Entscheidung. Denn jetzt ist er zurück!

Daniel Day-Lewis kehrt für den ersten großen Film seines Sohnes vor die Kamera zurück

Wie Variety berichtet, wurde Day-Lewis am Set eines neuen Films gesichtet – und dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Film. Der Star kehrt für das Spielfilmdebüt seines Sohnes, Ronan Day-Lewis, vor die Kamera zurück. Es gibt sogar schon erste Bilder von den Dreharbeiten, die Day-Lewis Sr. auf einem Motorrad zeigen.

Anemone ist der Titel des geheimnisvollen Projekts, von dessen Existenz bisher kaum etwas bekannt war. Variety schreibt, dass sich die Geschichte um die komplizierten Beziehungen zwischen Vätern, Söhnen und Brüdern dreht. Außerdem soll im Lauf des Films die "Dynamik familiärer Bindungen" erforscht werden.

Ronan Day-Lewis, der bisher einen Kurzfilm (The Sheep and the Wolf, 2018) und ein Musikvideo (Snow and Sun, 2019) gedreht hat, schrieb zusammen mit seinem Vater das Drehbuch. Als Kameramann fungiert Ben Fordesman, der zuletzt mit seiner Arbeit an dem romantischen Crime-Thriller Love Lies Bleeding begeisterte.

Wenn ihr euch die ersten Set-Bilder genau anschaut, könnt ihr hinter Day-Lewis auf dem Motorrad den zweiten großen Star des Films entdecken: Herr der Ringe- und Game of Thrones-Veteran Sean Bean spielt eine Rolle in Anemone. Darüber hinaus gehören Samantha Morton, Samuel Bottomley und Safia Oakley-Green zum Cast.

Wann startet Daniel Day-Lewis' Schauspiel-Comeback?

Anemone entsteht unter dem Dach von Plan B und Focus Features. Wann der Film ins Kino kommt, wurde noch nicht verraten. Da aktuell die Dreharbeiten laufen, sollten wir davon ausgehen, dass der Kinostart frühestens 2025 stattfindet. Womöglich wird der Film so positioniert, dass Daniel Day-Lewis in der Award-Saison 2026 seine siebte Oscar-Nominierung und womöglich seinen vierten Gewinn einfahren kann.