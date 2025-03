Schauspieler gibt 100.000 Pfund aus, um für 900 Menschen die Schulden zu bezahlen

Film- und Serienstar Michael Sheen hat eine neue Firma gegründet, um Menschen mit Schulden zu helfen. Insgesamt 900 Leute wurden seitdem finanziell unterstützt.

Durch Rollen in Filmen und Serien wie Frost/Nixon und Masters of Sex ist Michael Sheen ein bekannter Schauspielstar. Mittlerweile setzt er sich abseits der Kameras viel für gemeinnützige und wohltätige Zwecke ein. Seit 2021 bezeichnet sich Sheen daher als "not-for-profit-"Schauspieler , der seine Gagen nur noch für solche Projekte nutzen will. Eines davon ist eine neue Firma, mit der er verschuldete Menschen unterstützt.

Michael Sheen hat schon 900 Menschen mit ihren Schulden geholfen

Laut BBC hat der Star insgesamt schon 1 Million Pfund an Schulden tilgen können. Möglich war ihm das durch die Gründung einer Firma, in die er 100.000 Pfund seines eigenen Vermögens investiert hat. Zu sehen ist dieser Weg in der neuen Dokuserie Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway, die bald im britischen Fernsehen ausgestrahlt wird.

Mit der Firma soll Sheen bereits 900 Menschen aus den Schuldenproblemen geholfen haben. Für die Gründung hat er sicherheitshalber nicht seinen eigenen Namen angegeben. Außerdem erfährt er nichts über die Identität der Menschen, denen geholfen wird.

Das ist aber nicht das einzige wohltätige Projekt, mit dem Sheen in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht hat.

Der Schauspielstar hat auch eigene Häuser für einen wichtigen Zweck verkauft

Wie aus dem BBC-Artikel hervorgeht, hat Michael Sheen seine Häuser verkauft, um 2019 die Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen in Cardiff zu gewährleisten. Das Geld würde er in Zukunft durch weitere Schauspieljobs zurückerwirtschaften.

Die letzte große Serienrolle spielte Sheen in Amazons Good Omens neben David Tennant. Nach zwei Staffeln wird die Adaption einer Neil Gaiman-Romanvorlage mit einer nur 90-minütigen Einzelfolge beendet, nachdem 2024 Missbrauchsvorwürfe gegen den Autor öffentlich gemacht wurden.