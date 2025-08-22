Schauspiellegende kehrt nach 8 Jahren aus dem Ruhestand zurück: Seht hier den Anemone-Trailer mit Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis ist nach acht Jahren zurück auf der großen Leinwand, nachdem er 2017 eigentlich seinen Schauspielhut genommen hatte. Seht hier den Trailer zu Anemone.

Mit drei Hauptdarsteller-Oscars für Mein linker Fuß, There Will Be Blood und Lincoln gilt der Brite Daniel Day-Lewis als einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Seine Rollen wählte er so gezielt aus, dass jeder Auftritt für Aufsehen sorgte. Der letzte Kinofilm mit ihm, Der seidene Faden, liegt acht Jahre zurück, doch nun zeigt ihn der Trailer zu Anemone wieder in Aktion.



Schaut hier den Trailer zu Anemone mit Daniel Day-Lewis:

Anemone - Trailer (English) HD

Trailer zu Anemone: Daniel Day-Lewis kehrt für seinen Sohn aus der Schauspiel-Rente zurück

Eigentlich hatte Daniel Day-Lewis sich 2017 in den schauspielerischen Ruhestand verabschiedet. Umso größer war die Überraschung, als letztes Jahr seine Rolle in Anemone bekannt wurde. Für die Familie arbeitet der mittlerweile 68-jährige Star auch während der Rente noch: Denn Regie bei dem Drama führte sein Sohn Ronan Day-Lewis. Zusammen mit ihm schrieb der als Method Actor bekannte Star erstmals auch am Drehbuch mit.

Entsprechend dreht sich die Handlung von Anemone um Familie, auch wenn sie aktuell zwischen Riesenfischen und unheimlich leuchtenden Gebilden im Trailer noch äußerst vage bleibt. Der Film soll die komplexen Verbindungen erforschen, die zwischen Brüdern, Väter und Söhnen existieren, samt Generationskonflikt.

Als Geschwister erforschen Daniel Day-Lewis und Sean Bean laut THR "das unversöhnliche Erbe von Politik und persönlicher Gewalt". In ihrer Vergangenheit ist vor Jahrzehnten ein tiefschneidendes Ereignis vorgefallen.

Des Weiteren gehören Samantha Morton (Minority Report), Safia Oakley-Green (The Burning Girls) und Samuel Bottomley (Ghost Stories) zur Besetzung von Anemone.

Wann startet Anemone mit Daniel Day-Lewis?

Anemone hat seinen deutschen Kinostart am 13. November 2025. Dann könnt ihr herausfinden, worum es in dem verrätselten Drama wirklich geht ... und ob der dreifache Oscarpreisträger sich hier vielleicht seinen vierten Goldjungen verdienen wird.