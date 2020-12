Schlaftablette The Midnight Sky: Mit diesem Sci-Fi-Actionfilm bleibst du bei Netflix wach

Auch wenn The Midnight Sky bei Netflix eingeschlagen ist, finden viele den Film stinklangweilig. Wir haben eine Sci-Fi-Alternative für euch, mit der ihr garantiert nicht einschlaft.

Total entkräftet und mit Einsiedler-Vollbart schleppt sich George Clooney durch seine Szenen im Sci-Fi-Drama The Midnight Sky, für das der Star auch Regie geführt hat. Bei Netflix kommt die Eigenproduktion anscheinend sehr gut an, denn der Film hält sich in diesen Tagen tapfer in den Top 10 und belegt oft Platz 1.

Trotzdem fühlen sich viele Zuschauer/innen beim Streamen von The Midnight Sky offenbar genau so, wie Clooneys Figur aussieht. In vielen Kommentaren und Kritiken wird der Film wahlweise als Schlaftablette oder stinklangweiliges Desaster bezeichnet. Wie viele The Midnight Sky schon nach kurzer Zeit wieder abschalten, lässt sich nur vermuten.

Weil wir nicht wollen, dass ihr beim Streamen wegschlummert, haben wir eine Sci-Fi-Alternative bei Netflix rausgesucht, die euch garantiert wachhält.

In diesem Film trifft kurzweilige Sci-Fi-Action auf große Vorbilder wie Stirb langsam

In Lockout spielt Guy Pearce den Ex-CIA-Agenten Snow, der in der nahen Zukunft zu 30 Jahren Gefängnis angeklagt ist. Angeblich hat er seinen Freund und Kollegen erschossen und Geheiminformationen gestohlen. In der Handlung des Films wird ihm allerdings Begnadigung angeboten, wenn er die entführte Tochter des US-Präsidenten an Bord des im All schwebenden Hochsicherheitsgefängnisses befreit.

Schaut euch hier den Trailer zu Lockout an!

Lockout - Trailer 2 (English) 720 p

Wer seine Filme am liebsten voll mit kernigen Sprüchen und schnörkelloser Action der Marke 80er-Jahre hat, ist bei Lockout genau an der richtigen Adresse. Der Sci-Fi-Film des Regie-Duos Stephen St. Leger und James Mather sowie von Produzent Luc Besson gewinnt sicherlich keine Preise für Originalität.

Lockout lebt vielmehr von seiner schlichten B-Movie-Struktur, die an große Vorbilder wie Stirb langsam oder John Carpenters Die Klapperschlange angelehnt ist. Auch das Drehbuch dieses Films wirkt so, als wäre es schon vor Jahrzehnten entstanden.

Zum Weiterlesen: John Carpenter hat sogar gegen Lockout geklagt

So wird die Mission von Hauptfigur Snow an Bord des Weltall-Gefängnisses zum kurzweiligen Trip zwischen flotter Action und unterhaltsamen Trash, der auch stark von Guy Pearces Charisma profitiert.

Der Schauspieler stürzt sich mit großer Freude in seine testosterongeladene Figur und schleudert mit hohlen Sprüchen nur so um sich. Und bevor die angehäuften Klischees aus Lockout anfangen, einem auf die Nerven zu gehen, sind die knapp 100 Minuten der Laufzeit auch schon vorbei.

In The Midnight Sky schleppt sich George Clooney zu diesem Zeitpunkt immer noch durch 20 kaum enden wollende Minuten leerer Lethargie bis zum schnell noch eingeschobenen Twist für den emotionalen Knalleffekt. Bei Lockout wird dagegen niemand so schnell einschlafen und es knallt trotzdem.

Habt ihr Lockout schon gesehen oder wollt ihr den Film jetzt noch bei Netflix streamen?