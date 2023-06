Schlimmer als der größte DC-Flop der letzten Jahre: Dwayne Johnsons persönlichste Niederlage ist jetzt offiziell

Dwayne Johnson hat es nicht leicht. Nach dem DC-Flop Black Adam wird jetzt auch seine autobiografische Comedy-Serie Young Rock abgesetzt.

Nach DC-Katastrophe Black Adam: Dwayne Johnson-Serie wurde mit Staffel 3 zum Flop

Dwayne Johnson muss sich zum ersten Mal seit vielen Jahren in Demut üben. Black Adam sollte ihm den Weg in den Superhelden-Olymp ebnen, floppte aber an den Kinokassen. Jetzt wird auch sein persönlichstes Projekt,

Laut eines Berichts von Deadline hat sich der US-Sender NBC entschlossen, die Serie über Johnsons Kindheit und Jugend nicht zu verlängern. Die dritte und letzte Staffel erschien im November 2022 und konnte dem Bericht zufolge nicht die erwarteten Quoten und Bewertungen erreichen.

Young Rock vollzieht Johnsons Werdegang über seine Kindheit im Wrestling-Umfeld zu seiner Jugend als aufstrebender Football-Star und Wrestler nach. Erzählt wird die autobiografische Story aus einer fiktiven Gegenwart, in der Johnson für die US-Präsidentschaft kandidiert.

Ein Blick auf Twitter zeigt, dass sich Johnson zur Absetzung noch nicht geäußert hat. Flops gab es in seiner Karriere zwar häufiger, aber mit Black Adam und insbesondere Young Rock sind jetzt zwei absolute Herzblut-Projekte für ihn gescheitert.

