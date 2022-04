"Schlimmste Niederlage meines Lebens": Dieser Fantasy-Flop hat seinen Regisseur für immer verändert

Eine Fantasy-Katastrophe versenkte 2017 ein ganzes Universum. Macher Alex Kurtzman sprach jetzt darüber, wie einschneidend das Erlebnis für ihn war.

Die Mumie mit Tom Cruise war ein unfassbarer Flop. Nach enttäuschenden Kritiken und Kino-Bilanzen begrub er ein ganzes Fantasy-Universum unter sich. Regisseur Alex Kurtzman sprach darüber, wie sehr der Film sein Leben veränderte.

Die Mumie-Macher scheiterte mit Tom Cruises Fantasy-Film kolossal

Im The Playlist-Podcast Bingeworthy sagte er:

[Die Mumie] war wohl die schlimmste Niederlage meines Lebens. Ich bereue Millionen Dinge daran. Bis dahin war ich noch kein Regisseur. So brutal es auch war, es machte mich zu einer tafferen Person und einem klarsichtigeren Filmemacher. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, das etwas nicht stimmt, schweige ich nicht länger.

Laut einem Variety -Bericht beeinflusste die "exzessive Kontrolle" Tom Cruises die Dreharbeiten enorm. Der Superstar ist bekannt dafür, an vielen kreativen Prozessen seiner Drehs Entscheidungsträger zu sein.

Ob dieses Verhalten für das Scheitern des Films verantwortlich ist, kann nicht nachvollzogen werden. Tom Cruises Fantasy-Flop riss das bereits teilbesetzte Dark Universe mit sich. Kurtzman scheint die Enttäuschung verwunden zu haben. Er arbeitet zur Zeit unter anderem an Star Trek: Picard.

Was haltet ihr von Die Mumie?