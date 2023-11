Schnell sein lohnt sich: So unfassbar günstig ist gerade einer der besten Samsung-TVs mit zahlreichen Gaming-Features

MediaMarkt bietet zurzeit das zweitbeste Samsung-TV-Modell zum Bestpreis an. Wir zeigen euch, was der Spitzen-OLED mit 65-Zoll-Display auf dem Kasten hat und wie ihr euch den besten Preis sichert.

Stiftung Warentest zeichnete das Modell mit der Note 1,7 aus und auch auf anderen Testseiten ist die Begeisterung lesbar. Beim Samsung S90C wird die UVP mit 2.899 Euro ausgeschrieben. MediaMarkt gibt im Angebot 44 Prozent Rabatt und zusätzlich 250 Euro Cashback * wodurch der Technikshop den Bestpreis mit 1.349 Euro anbietet. Zusätzlich könnt ihr noch reichlich MediaMarkt-Punkte sammeln * und in Gutscheine umtauschen. Bis zum 10.11 habt ihr Zeit bei den Bunten Black Deals * zu shoppen und euch das Angebot zu sichern.

Samsung S90C mit 65 Zoll bei MediaMarkt Deal Zum Deal

Brillante Farben und umfangreiche Gaming-Features

Was beim Samsung S90C direkt auffällt, sind die kontrastreichen Bilder und die hohe Entspiegelung. Auch Klang und Spitzenhelligkeit können sich sehen lassen, selbst bei langen Dunkelszenen. Die Seite hifi.de weist den S90C als zweitbestes Modell unter den Samsung Fernsehern aus. Egal ob ihr frontal vor dem Bildschirm sitzt, oder euch mit der Seitenloge begnügen müsst, durch die hohe Blickwinkelstabilität bleiben die Farben originalgetreu. Die minimalistische Fernbedienung kommt Streaming-Nutzer:innen zugute, wer sich durch Mediatheken und TV-Sender klicken will, hat da leider eine etwas zu reduzierte Bedienung in der Hand, was die Einstellung umständlicher macht.

Samsung Zahlreiche Gaming-Features sind im S90C verbaut.

Auch Gamer sollten auf ihre Kosten kommen, denn es gibt vier HDMI 2.1 Anschlüsse für Gaming in 4K@120Hz. Durch die ALLM-Funktion wechselt der Fernseher automatisch in den Gaming-Modus und schaltet unnötige Funktionen aus, die das Videosignal verlangsamen könnten. So kommt der Samsung S90C * auf eine Eingabeverzögerung von nur zehn Millisekunden. Im Gaming-Schnellmenü lassen sich fix Einstellungen ändern. Die vielen Features machen den S90C laut hifi.de zu einem der besten Gaming-Fernseher.

Gibt es auch Kritik am Samsung S90C?

Luft nach oben besteht immer und so ist auch der S90C nicht vor Kritik gefeit. Der Samsung-TV unterstützt nur HDR10+ und kein Dolby Vision. Auch einen Kopfhörerausgang gibt es nicht, doch Headphones können entweder mit WLAN oder Bluetooth verbunden werden.

Für den Preis, den MediaMarkt zurzeit aufruft, bekommt ihr einen wirklich guten Fernseher, wenn es auch ein paar Wehwehchen gibt. Andere Modelle können die zwar ausbessern, dafür zahlt man aber auch deutlich mehr. Wer einen guten TV-Allrounder mit einer richtig hohen Farb- und Lichtqualität sucht, ist mit dem Samsung S90C gut beraten.

