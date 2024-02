Schnell sein: Netflix wirft in 2 Tagen Kevin Costner-Epos über einen der berühmtesten Western-Helden raus

Wenn ihr einen über 3 Stunden langen Western mit Kevin Costner bei Netflix schauen wollt, müsst ihr euch beeilen. Der Streaming-Dienst wirft das Biopic über das Leben einer realen Legende zum Monatsende raus.

Wer dank Yellowstone bei Netflix gerade im Kevin Costner-Fieber ist, kann bei dem Streaming-Dienst noch für kurze Zeit einen älteren Western mit dem Star schauen. Bis zum Monatsende streamt das Biopic Wyatt Earp – Das Leben einer Legende, in dem Costner eine reale Persönlichkeit verkörpert. An den Kinokassen floppte das über 3 Stunden lange Epos von 1994 damals. Bei Netflix könnt ihr den Film noch bis zum 29. Februar 2024 streamen.

Nur noch kurz bei Netflix: Darum geht es im Kevin Costner-Western Wyatt Earp

In dem Western-Drama erzählt Star Wars-Veteran Lawrence Kasdan die wahre Geschichte des legendären titelgebenden Revolverhelden, der von 1848 bis 1929 lebte. Die Handlung beginnt mit einem jungen Wyatt, der erst in den Bürgerkrieg ziehen will und dann durch den Anblick seiner älteren Veteranen-Brüder abgeschreckt wird. Später arbeitet er als Büffeljäger und Hilfssheriff in Witchita, wo er nach dem Erschießen eines Banditen mit Gleichgesinnten eine Gruppe gründet, die für Recht und Ordnung sorgen will.

Wyatt Earp wurde für Kevin Costner zum Desaster

Der 190 Minuten lange Film wurde damals zum kommerziellen Flop. Laut Box Office Mojo spielte Wyatt Earp mit einem Budget von 63 Millionen Dollar weltweit nur rund 25 Millionen Dollar ein.

1995 folgte dann eine weitere Demütigung, als Kevin Costner bei der Verleihung der Goldenen Himbeere die "Auszeichnung" als schlechtester Schauspieler bekam. Außerdem bekam der Film eine Goldene Himbeere als schlechtestes Remake. Bei der Oscar-Verleihung wurde er dafür immerhin für die beste Kamera nominiert. Eine Auszeichung gab es hier aber nicht.