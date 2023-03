Schock-Ankündigung von Zack Snyder: Neues Video teast Rückkehr von DC-Bösewicht

Moment, besteht doch noch Hoffnung für Zack Snyders DC-Universum? Auf Twitter teilt der Regisseur ein kryptisches Video, das die Rückkehr eines großen Bösewichts andeutet.

Vor zehn Jahren legte der von Zack Snyder inszenierte Superman-Film Man of Steel den Grundstein für das sogenannte DC Extended Universeum (DECU). Dieses Jahr werden die letzten vier Filme aus diesem Universum im Kino veröffentlicht, ehe uns 2025 ein kompletter Neustart erwartet. Bühne frei für das DC Universe!



Die Filme und Figuren aus der Snyder-Ära haben darin keinen Platz. Doch Moment, was ist das? Auf Twitter teilt der Regisseur ein kryptisches Video, das einen dreitägiges Event vom ankündigt. Vom 28. bis zum 30. März 2023 soll es stattfinden. Um was es sich dabei genau handelt, verrät Snyder nicht. Er nennt aber einen wichtigen Namen.

Darkseid-Rückkehr in Zack Snyders DC-Universum? Neues Video löst Spekulationen aus

Das passiert in Snyders Video: Während auf der Tonspur ein Radiosignal gesucht wird, steht in großen Lettern vor futuristisch anmutenden Hintergründen geschrieben, dass uns eine Botschaft erwartet – und zwar von niemand Geringerem als Lord Darkseid, seines Zeichens der große Bösewicht in Zack Snyder's Justice League.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zack Snyder teilt das Video ohne weiteren Kommentar. Der einzige weitere Hinweis, den wir bekommen, ist ein Hashtag: #fullcircle. Das reicht vielen Fans, um zu spekulieren. Erwartet uns eine SnyderCon? Wird die Rückkehr des SnyderVerse verkündet? Spielt Henry Cavill wieder Superman? Und was sagt eigentlich Steppenwolf dazu?

Gerade als wir dachten, dass sich die alte DC-Ära dem Ende neigt, lässt Snyder die Erinnerungen an seine DC-Filme wieder wachwerden. Nun sind wir gespannt, was es mit dem Event genau auf sich hat. Vielleicht rückt Snyder auch neue Informationen zu seinem Sci-Fi-Film Rebel Moon heraus, der am 22. Dezember 2023 bei Netflix startet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.