Schöpfer einer der besten Serien aller Zeiten kehrt mit erstem Trailer und Marvel-Star im Gepäck zurück

Mit The Wire schuf David Simon eine der besten Serien überhaupt. Nun kehrt er mit einem Tatsachen-Krimi zurück. Im Gepäck: Marvel-Star Jon Bernthal. Hier ist der erste Teaser-Trailer.

Wenn David Simon eine neue Serie macht, muss man aufhorchen. Mit The Wire kreierte der ehemalige Polizei-Reporter eine der besten Serien überhaupt und auch seine nachfolgenden Projekte können sich sehen lassen. Nun ist David Simon mit We Own This City zurück und wir haben einen ersten Teaser-Trailer zur Miniserie mit Marvel-Star Jon Bernthal für euch.

Schaut euch den Teaser-Trailer für We Own this City hier an:

We Own This City - S01 Teaser Trailer (English) HD

Darum geht's in der neuen Serie von The Wire-Schöpfer David Simon

We Own this City basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von Justin Fenton (bei Amazon *) über "die Korruption und den moralischen Zerfall" in Baltimore, derselben Stadt, in der schon The Wire spielte. Ex-Punisher Jon Bernthal übernimmt die (reale) Rolle des Sgt. Wayne Jenkins, der mit seiner Gun Trace Task Force begann, "unbescholtene Bürger und Drogendealer gleichermaßen zu jagen und zu überfallen".

Wann startet We Own this City mit Marvel-Star Jon Bernthal?

Good Wife ) spielt Kollege Daniel Hersl, der für sein brutales Vorgehen berüchtigt war. Zur Besetzung gehören außerdem Jamie Hector , der in The Wire als Drogenboss Marlo Stanfield berühmt wurde, und Wunmi Mosaku , die in Loki als Hunter B-15 zu sehen war. (via HBO

In den USA startet die sechsteilige Miniserie am 25. April 2022 bei HBO. Einen deutschen Termin gibt es leider noch nicht.



Kreiert wurde die Polizeiserie von David Simon und seinem langjährigen Autorenkollegen George Pelecanos. Regie führt Reinaldo Marcus Green, dessen Will Smith-Drama King Richard sechs Oscarnominierungen erhalten hat.

