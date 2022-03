Intensives Horror-Highlight: Erster Trailer zum paranoiden Serienkiller-Grusel mit It Follows-Star

Mit dem Horrorfilm Watcher kündigt sich ein sehr aufwühlendes Kinoerlebnis an. Der erste Trailer überzeugt mit einer ungemütlichen Atmosphäre und It Follows-Star Maika Monroe in der Hauptrolle.

Der neuste Horror-Hype heißt Watcher. Anfang des Jahres feierte der schaurige Thriller auf dem Sundance Film Festival seine Premiere. Vor wenigen Tagen versetzte er das Publikum beim SXSW-Festival in Angst und Schrecken und erntete einige positive Kritiken. Nun gibt es einen Trailer, der uns einen guten Einblick in den Film gewährt. Hier könnt ihr den ersten Trailer zu Watcher mit Maika Monroe schauen: Watcher - Trailer (English) HD Worum geht es in dem Horrorfilm Watcher mit Maika Monroe? Watcher erzählt die Geschichte der jungen Amerikanerin Julia (Maika Monroe), die sich auf den Weg nach Bukarest befindet, wo ihr Freund Francis (Karl Glusman) herkommt. Schnell findet sie sich in einem Zustand der Isolation wieder: Francis arbeitet den ganzen Tag und sie versteht kein Wort. Das große Grauen beginnt jedoch erst. Julia hat das Gefühl, die ganze Zeit von einem zwielichtigen Nachbarn beobachtet zu werden. Ständig dreht sie sich um, weil sie befürchtet, dass er sie verfolgt. Ihre Angst wird zudem von den Nachrichten verstärkt: In der Stadt treibt ein Serienkiller sein Unwesen, der von den Medien den Namen The Spider erhalten hat. Zum Weiterlesen: Noch mehr Horror mit Grey's Anatomy-Star Sandra Oh Maika Monroe hat sich im Horrorbereich vor allem durch den herausragenden It Follows von 2015 einen Namen gemacht. Schon damals wurde sie von einer unheimlichen Gestalt verfolgt. Für Watcher dürfte sie damit bestens vorbereitet sein. Der Film von Newcomerin Chloe Okuno startet am 3. Juni 2022 in den USA. Wann und wie er nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.