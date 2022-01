Schon jetzt bei Disney+: Der umstrittenste Marvel-Film der letzten Jahre lohnt sich unbedingt

Ab sofort könnt ihr Eternals im Disney+-Abo streamen. Der MCU-Blockbuster hat Fans und Kritik gespalten wie lange kein Film des Comicfilm-Universums. Wir können ihn nur empfehlen.

Während die meisten MCU-Blockbuster überwiegend positiv aufgenommen werden, hat Eternals 2021 eine regelrechte Kontroverse ausgelöst. Das Werk von Regisseurin Chloé Zhao hat die Kritik und Fans so extrem gespalten wie schon lange kein Marvel-Film mehr.

Falls ihr selbst skeptisch wart oder den Film im Kino verpasst habt, könnt ihr Eternals drei Monate nach Kinostart ab sofort schon im Disney+-Abo* streamen. Wir empfehlen euch den ungewöhnlichen MCU-Beitrag und können nur raten, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Eternals hat als schwächster MCU-Film abgeschnitten – aber wir widersprechen

Bereits vor dem Kinostart Anfang November 2021 stellte Chloé Zhaos Film einen traurigen Marvel-Rekord auf. Durch die vielen negativen Kritiken bekam der Blockbuster auf dem US-Portal Rotten Tomatoes eine niedrigere Durchschnittswertung als Thor 2 und galt dadurch offiziell als bisher schlechtester MCU-Film.

Schaut hier noch unsere ebenfalls gespaltene Video-Review zu Eternals:

Eternals: Starkes Konzept /Schwache Umsetzung! | Review zum Marvel Film

Die ungewohnt gemischten Reaktionen auf Eternals liegen garantiert auch daran, dass der Film aus dem Einheitsbrei der bekannten MCU-Beiträge der letzten Jahre hervorsticht. Zhao, die zuvor kleinere, realistische Dramen wie The Rider und den Oscar-Gewinner Nomadland inszenierte, bringt ihren Stil zumindest teilweise merklich in den Film ein. Dadurch sieht Eternals anders aus als der Marvel-Durchschnitt und fühlt sich aufgrund des Tonfalls und der Themen auch anders an.

Lest auch unser Interview: "Der Druck war überwältigend": Eternals revolutioniert das MCU mit seiner ersten gehörlosen Superheldin



Wir können den Film, in dem die Regisseurin gleich rund 10 neue Marvel-Held:innen einführt und eine Jahrhunderte umspannende Geschichte erzählt, jedenfalls nur empfehlen. Für unseren Redakteur Matthias übertrifft Eternals sogar den gefeierten MCU-Höhepunkt Avengers: Endgame. Über den Blockbuster schreibt er in seinem Meinungstext unter anderem:

[...] Für die größte Gänsehaut ist allerdings etwas anderes verantwortlich: die emotionale Intelligenz des Films. Sie ist definitiv auf Zhao als Regisseurin zurückzuführen. Selbst wenn Eternals visuell nicht durchgängig an die atemberaubende Schönheit ihrer vorherigen Filme anschließen kann, zu denen etwa der diesjährige Oscar-Gewinner Nomadland zählt, bleibt sie sich in diesem Punkt treu. Zhao ist jemand, der Figuren sieht und versteht.

Oft sind es nur die Körper und Ideen, die über dem MCU thronen und seine miteinander verknüpften Geschichten lenken. Eternals fragt eindringlich, was Menschlichkeit bedeutet, und führt die Frage so weit, dass die neue Superheld:innen-Gruppe an ihren eigenen Zweifeln zerbricht. Erst Jahrhunderte später findet sie wieder zusammen. Die eigene Existenz wird nicht nur reflektiert – es werden gleich Konsequenzen gezogen. [...]

Ab sofort könnt ihr Eternals im Disney+-Abo streamen, um euch selbst eine Meinung zu dem polarisierendsten Marvel-Film seit Jahren zu bilden.

Podcast: Die besten Streaming-Filme 2021 bei Netflix, Amazon & Co.

Bei Netflix, Amazon und anderen Streaming-Diensten feierten dieses Jahr Hunderte Filme ihre Premiere. Damit ihr den Überblick nicht verliert und ein paar Tipps mit in die Weihnachtszeit nehmt, stellen wir die besten Streaming-Filme des Jahres vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jenny Jecke und Patrick Reinbott sprechen in dieser Folge mit ihrem Kollegen Pascal Reis von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe über die Lieblinge des Streaming-Jahres 2021. Heraus kommen 12 Filme, die ihr unbedingt anschauen solltet.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Habt ihr Eternals schon gesehen oder wollt ihr den MCU-Blockbuster jetzt noch streamen?