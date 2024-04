Schon vor dem Trailer zu Joker 2: Neues Detail verrät, wie hart die DC-Fortsetzung mit Joaquin Phoenix wirklich wird

Joker 2: Folie à Deux wird es trotz Musical-Einlagen nicht seichter angehen als sein Vorgänger. Das Sequel mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga hat in den USA eine Freigabe für Erwachsene erhalten.

Nachdem vor einigen Monaten die Nachricht verkündet wurde, dass Joker 2: Folie à Deux mit Musical-Einlagen aufwarten wird, glaubten sicher viele Fans des knallharten Superschurken, dass die Fortsetzung mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga womöglich etwas seichtere Seiten aufziehen wird als noch sein Vorgänger. Dass jedoch auch Musicals mit jeder Menge Brutalität und Härte aufwarten können, hat schon Tim Burtons Verfilmung des Broadway-Klassikers Sweeney Todd bewiesen, der eine blutige Altersfreigabe von 16 Jahren erhielt.

So soll auch Joker 2 trotz Musik nichts an der düsteren Stimmung einbüßen, die im ersten Teil von Regisseur Todd Phillips geschaffen wurde. Denn laut einem offiziellen Bericht der Motion Picture Association (via Variety ), hat der Streifen in den USA bereits ein R-Rating erhalten, was bedeutet: unter 17 Jahren muss eine erwachsene Begleitung dabei sein.

Joker 2: Auch in Deutschland nur für Erwachsene?

In dem Bericht der MPA wird Joker 2 "teils starke Gewalt, durchweg derbe Sprache, teils sexuelle Darstellungen und kurze vollkommene Nacktheit" attestiert. Damit erhält der Film in den USA eine Freigabe nur für erwachsene Zuschauer:innen.

Warner Bros. Lady Gaga und Joaquin Phoenix in Joker 2: Folie à deux

Auch der erste Joker-Teil erhielt in den USA ein R-Rating. In Deutschland wurde der Film von der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) mit einer Freigabe ab 16 Jahren eingestuft. Welche Einschätzung Joker 2: Folie à Deux hierzulande erhält, bleibt weiterhin abzuwarten. Ein erster Trailer, der nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen sollte, gibt uns womöglich schon bald einen genaueren Eindruck.

Wann kommt Joker 2 ins Kino?

Joker 2: Folie à Deux zieht hierzulande am 3. Oktober 2024 in die Lichtspielhäuser ein. Neben Joaquin Phoenix und Lady Gaga sind in dem Superheldendrama unter anderem Zazie Beetz (Deadpool 2), Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) und Catherine Keener (Get Out) zu sehen.

