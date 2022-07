Schwächephase des MCU hält an: Avengers-Macher reagiert auf Fan-Kritik

Nach meiner einiger Marvel-Fans befindet sich das MCU auf Tiefflug. Einer der beiden Avengers: Endgame-Regisseure sieht die Sache allerdings anders.

Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU) hätte bisher stärker ausfallen können, finden viele Marvel-Fans. Doctor Strange in the Multiverse of Madness bot zu viel Fanservice und Thor 4: Love and Thunder war nur stellenweise lustig, kritisieren manche. Avengers: Endgame-Macher Anthony Russo will davon nichts hören.

Avengers-Schöpfer verteidigt MCU gegen Phase 4-Kritik

Im Gespräch mit NBC sagte er:

Das ganze MCU hatte Höhen und Tiefen, es wird in der Fan-Meinung immer Ebbe und Flut geben. [Die Produzenten] sind immer noch sehr ehrgeizig und experimentell. Sie suchen nach neuen Ausdrucksformen. Es gibt immer noch Hoffnung. Ich habe meinen Glauben nicht verloren, so viel ist sicher.

Der Unmut mancher Fans über die MCU-Entwicklung scheint sich mittlerweile auch an den Kinokassen niederzuschlagen, an denen Thor 4 kürzlich einen MCU-Tiefpunkt erreichte. Drei der vier MCU-Filme der Brüder Anthony und Joe Russo erreichten dort die internationale Marke von einer Milliarde US-Dollar an eingespieltem Geld.

Welche MCU-Projekte kommen als nächstes?

Wie es mit dem MCU weitergeht, werden die nächsten Filme und Serien zeigen. I Am Groot und She-Hulk: Die Anwältin kommen beide im August 2022 zu Disney+. Black Panther: Wakanda Forever soll im November auf der Leinwand folgen.

